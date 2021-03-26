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В ПОВОЛЖСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ИНСТИТУТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ II РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ СМИ «МЫ — БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

В Поволжском православном институте, состоялся очный тур II Регионального открытого конкурса молодежных СМИ «Мы — будущее России!», на котором были подведены итоги Конкурса.  Мероприятие прошло при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России.

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В этом году было подано 87 заявок со всей Самарской губернии и 1 заявка — из Ленинградской области. Оценивало работы профессиональное и независимое жюри: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ГТРК «Самара», телекомпания «ЛАДА МЕДИА», газета «Панорама Тольятти», Центр Российского кино в Тольятти.

На подведении итогов и церемонии награждения присутствовали Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России; Олег Лукьянов, руководитель проекта межрегионального журнала «Первый»; Ирина Денисова, генеральный директор телекомпании «Лада-Медиа», член правления Самарской областной организации Союза журналистов России, заслуженный работник СМИ Самарской области; протоиерей Максим Кокарев, исполняющий обязанности ректора Самарской духовной семинарии; Константин Бобылев, член правления благотворительного фона просвещения «Вера»; Наталья Лизина, директор ООО «Панорама Тольятти», Ольга Федорова, ведущая, корреспондент ГТРК «САМАРА».

Председатель экспертного совета Конкурса Ирина Цветкова отметила важность мероприятия для молодежи:

«Слово имеет огромную ценность, мне хотелось бы, чтобы ваше слово объединяло. Слово наше должно нести добро. Не просто так конкурс носит название «Мы – будущее России», вы действительно будущее нашей страны и, глядя на вас, я за наше будущее спокойна».

Нельзя не согласиться с тем, что цель медиа – не только доносить информацию, но и объединять человечество, а не разобщать его.

Ирина Цветкова наградила команду студенческой газеты Поволжского православного института «Гаудеамус» дипломом Самарской областной организации Союза журналистов России за победу в номинации «Сохраняем народные традиции» и вручила ценные подарки нашим студентам. Также Ирина Владимировна вручила удостоверение члена Союза журналистов пресс-секретарю вуза Щербаковой Наталье Анатольевне.

Полный список лауреатов конкурса можно посмотреть по ссылке.

Поздравляем лауреатов с заслуженными наградами!81b6f178e1fe8efce9360df52eab45fb

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