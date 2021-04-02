Проблемы образования детей с аутизмом обсудили в Доме журналиста

В конференц-зале Дома журналиста прошел круглый стол на тему «Доступность и качество образования для детей с аутизмом в Самарской области: векторы, проблемы, решения». Мероприятие состоялось при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России. Представители общественности, медицинских и госучреждений обсудили основные проблемы организации обучения и комфортной жизнедеятельности в обществе детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Мероприятие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, который ежегодно отмечается 2 апреля. Среди приглашенных спикеров на круглом столе выступили руководитель Самарской городской общественной организации помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды» Дмитрий Кондратьев, учредитель АНО по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с РАС «Особенный город», организатор образовательного инклюзивного проекта «Ресурсный класс в Южном Городе» Ксения Миленькая, инициатор образовательного инклюзивного проекта «Ресурсный класс в Самаре» Оксана Тихомирова, зам. руководителя по экспертно-реабилитационной работе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ Оксана Низовцева, директор частной школы «Развитие» Ольга Елина, а также представители Областного центра диагностики и консультирования Елена Турунова и Анна Егунькина.

Дмитрий Кондратьев презентовал проект общественной организации «Остров надежды» под названием «Аутизм: дорожная карта». Проект призван дать полезную и важную для родителей детей с РАС информацию о современных методиках взаимодействия с детьми с РАС, о психологических ресурсах для преодоления кризисов, а также о жизненных перспективах взрослых с РАС:

«Первые 18-20 лет жизни человека с РАС являются определяющими — от развития ребенка в этот период зависит то, как он будет жить всю оставшуюся жизнь. У лиц с РАС в России есть три модели перспективы развития: самостоятельная жизнь, поддерживаемая жизнь и психоневрологический интернат. Как правило, поддерживаемая жизнь предполагает постоянное или периодическое нахождение в интернате, поэтому две последних подели можно считать за одну. Итак, у нас есть либо самостоятельная жизнь, либо психоневрологический интернат. Вот почему так важно обеспечить детям с РАС качественное образование, возможность общения с другими детьми и получения квалифицированной медицинской помощи».

На мероприятии присутствовали также родители детей с аутизмом, активно поддержавшие идею распространения образовательной модели «Ресурсный класс», получившую успех в Южном Городе. Кроме того, поговорили о тьютерах и о невозможности работы родителя со своим ребенком в качестве педагога.

«Дети должны различать ролевые модели взрослых. Если я буду педагогом для своей дочери с РАС, то у нее сотрутся грани между понятиями «мама» и «учитель», и она не будет воспринимать меня всерьез,» — поделилась Наталья, одна из приглашенных матерей.

Работа над обеспечением достойного будущего детям с РАС и другими заболеваниями предстоит обширная. Но уже сегодня мы можем наблюдать результаты огромного труда сотрудников общественных организаций, а также родителей особенных детей. Модели «Ресурсного класса» Южного Города уже начинают реализовываться в Самаре.