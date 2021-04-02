В ТГУ наградили лучших молодых журналистов

1 апреля в Тольяттинском государственном университете состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XII городского конкурса юных журналистов «Тольятти – город молодых».

Конкурс «Тольятти – город молодых» инициирован первичной журналистской организацией ТГУ областного Союза журналистов, проводится Тольяттинским госуниверситетом с 2009 года при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Ежегодно в конкурсе принимают участие авторы в возрасте от 11 до 21 года. Основная задача конкурса – создание условий для выявления творческого потенциала молодёжи Тольятти в области журналистики. Оргкомитет конкурса возглавляет секретарь первичной журналистской организации ТГУ Наталья Ярыгина.

8 победителей, 18 обладателей специальных призов, 67 участников, 103 конкурсные работы – таков итог конкурса в цифрах.

В этом году в конкурсе приняли участие молодые авторы из Тольятти, Жигулёвска, Самары и сельских школ. В оргкомитет поступили работы, подготовленные для всех видов СМИ. Традиционно большинство из них школьники написали для печатных и сетевых учебных изданий, также конкурсанты прислали 14 телевизионных работ и три радиоматериала.

Оценивало работы профессиональное жюри, в его состав вошли преподаватели кафедры «Журналистика» гуманитарно-педагогического института (ГумПИ) ТГУ, сотрудники молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» и представители средств массовой информации города.

– Молодым журналистам полезно участвовать в конкурсе «Тольятти – город молодых». Прежде всего, это помогает научиться объективно оценивать собственный творческий результат, также у юных авторов появляется возможность получить оценку компетентных членов жюри – преподавателей кафедры «Журналистика» ТГУ и профессиональных редакторов, журналистов… – Отметила Марина Орлова, председатель жюри конкурса, доцент кафедры «Журналистика» ТГУ.

В 2021 году оргкомитет включил в положение конкурса новую тематическую номинацию – «Год науки и технологий», поэтому соревновались участники в семи номинациях.

В номинации «Требует решения» победителем стала Ксения Костина (ученица Школы молодого журналиста ДДЮТ и Гуманитарного колледжа) с материалом «Что должны увидеть подростки, желающие умереть». Для номинации «Наш человек», по мнению жюри, лучший материал подготовила Ася Кочеткова (ученица Школы молодого журналиста ДДЮТ и школы № 26). Ася написала лонгрид «Время первых!», основанный на интервью с дочерью первого ректора ТГУ Сергея Жилкина. В номинации «Прогулка по городу» лучшей работой признан материал «Путеводитель на колесах» Нины Шумилиной (ученицы Школы молодого журналиста ДДЮТ, школы имени С.П. Королева). В номинации «Свершилось!» победила Анастасия Труханова (ученица Школа молодого журналиста ДДЮТ и гимназии № 38), представившая работы «Как “Лада” и “Дизель” в хоккей играли да никак доиграть не могли» и «Комната Герды, или Как приручить комнату за два часа». В номинации «Будет толк!» победила Елена Полякова (ученица школы № 21 и Школы молодого журналиста ДДЮТ) с лонгридом «Богатство внутри и снаружи». Амелия Цыганова (ученица школы юного журналиста «Лёгкое перо» и школы № 10) стала лучшей в номинации «Год Победы и Славы: земляки» (материал «Неприукрашенный образ войны»). В номинации «Год науки и технологий» лучшей признана видеоработа Марии Салугиной (ученицы школа № 93) «Открытие городской ресурсной площадки на базе МБУ “Школа №93”».

Обладателем Гран-при конкурса стала Ульяна Колмогорова, ученица Школа молодого журналиста ДДЮТ, школы № 74, приславшая на конкурс семь журналистских работ.

– Я начала писать ещё со средней школы и участвую в конкурсе «Тольятти – город молодых» уже второй раз. – поделилась своей историей Ульяна. – Для меня это ценный опыт, потому что я планирую поступать на кафедру «Журналистика» в ТГУ. Я понимаю, что победа – это лишь очередной этап, поэтому нужно не терять хватку и продолжать развиваться.

Победители были отмечены дипломами и призами, в том числе и призами от Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фото Артёма Чернявского

По материалам сайта: https://www.tltsu.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=297413