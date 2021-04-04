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Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов, которые работают на митингах. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

«Отличительный знак (признак) представителя средств массовой информации, присутствующего на массовом мероприятии, состоит из бейджа и специального жилета журналиста», — говорится в документе.

Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На ней должны быть размещены идентификационные данные журналиста, в том числе фотография, Ф.И.О., наименование СМИ, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия. Надпись «Пресса» должна быть размещена в верхней части бейджа и при этом должна занимать не менее 5% площади.

Специальный жилет должен быть изготовлен из ткани повышенной видимости с элементами из светоотражающих материалов, что обеспечит видимость журналиста в дневное и ночное время. Жилеты должны быть исключительно неонового зеленого цвета. На них должна располагаться надпись «Пресса» в черном цвете.

«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста», — говорится в документе.

Иметь отличительные знаки журналистов, работающих на публичных мероприятиях, обязывают недавно вступившие в силу поправки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». При этом изменения в законодательстве изначально не содержали пояснений, какие именно знаки отличия должны быть у сотрудников СМИ.

Источники: https://www.rbc.ru/society/03/04/2021/6067d9e69a7947a3f31736a9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

https://ruj.ru/news/roskomnadzor-utverdil-otlichitelnye-znaki-dlya-zhurnalistov-na-mitingakh-14911