Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов, которые работают на митингах. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

«Отличительный знак (признак) представителя средств массовой информации, присутствующего на массовом мероприятии, состоит из бейджа и специального жилета журналиста», — говорится в документе.

Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На ней должны быть размещены идентификационные данные журналиста, в том числе фотография, Ф.И.О., наименование СМИ, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия. Надпись «Пресса» должна быть размещена в верхней части бейджа и при этом должна занимать не менее 5% площади.

Специальный жилет должен быть изготовлен из ткани повышенной видимости с элементами из светоотражающих материалов, что обеспечит видимость журналиста в дневное и ночное время. Жилеты должны быть исключительно неонового зеленого цвета. На них должна располагаться надпись «Пресса» в черном цвете.

«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста», — говорится в документе.

Иметь отличительные знаки журналистов, работающих на публичных мероприятиях, обязывают недавно вступившие в силу поправки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». При этом изменения в законодательстве изначально не содержали пояснений, какие именно знаки отличия должны быть у сотрудников СМИ.

Источники: https://www.rbc.ru/society/03/04/2021/6067d9e69a7947a3f31736a9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

https://ruj.ru/news/roskomnadzor-utverdil-otlichitelnye-znaki-dlya-zhurnalistov-na-mitingakh-14911