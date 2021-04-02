Внимание печатным СМИ: Почта России предлагает скидки!

Открыт прием заявок на предоставление скидки в рамках подписной кампании 2022 года АО «Почта России».
Для включения в перечень на первое и второе полугодие 2022 периодическим изданиям, ранее вошедшим в перечень, необходимо направить в адрес уполномоченного члена Экспертного совета (в данном случае мой электронный адрес: tatjana.melnikova@yandex) заполненную карточку издания с указанием тиража (общего и подписного).
Средствам массовой информации, которые ранее не были включены в данный список, помимо карточки издания, необходимо еще направить заявку и один экземпляр газеты в электронной форме (формат pdf).
Срок окончания приема заявок 13 апреля 2021 г.
В случае возникновения вопросов, обращаться по телефону
8 917 102 34 66
к Татьяне Мельниковой (уполномоченному члену Экспертного совета АО «Почта России»)