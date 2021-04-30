Вышел в свет новый номер «Свежей газеты. Культуры»

29 апреля вышел в свет девятый номер «Свежей газеты. Культуры».

Что год грядущий нам готовит? Можно сказать, что ответу на этот вопрос посвящен анонсируемый номер. О развитии культуры говорил в своем ежегодном послании Президент. О грядущих событиях на крупнейшем самарском «пусковом объекте» – Фабрике-кухне – шла речь на Попечительском совете Самарского филиала Третьяковской галереи, которое провел губернатор.

Но о будущем рассуждают и авторы «Свежей». Анна СИНИЦКАЯ – в первополосной статье «Библионочь: перезагрузка или?..» Светлана ЖДАНОВА – в полном горькой иронии эссе «…и о погоде». Зоя КОБОЗЕВА – в очередной «сказочке» «Праздник непослушания». Сергей ГОЛУБКОВ – в культурологических штудиях «Диагнозы и прогнозы нашего времени». Вадим РЯБИКОВ – в главке «Иерархия и лиминальность» многосерийного исследования «Культура и Поток». Татьяна РОМАНОВА – в страданиях по продолжающемуся уничтожению русского языка «С уважением. Доклад». Герман ДЬЯКОНОВ – в миниатюре «Закон, сын ошибок трудных».

Трудную борьбу с бюрократами ведут активисты ВООПИиКа. В этом номере объектом их защиты стал «Дом с часами» на Коммунистической («Остановившиеся часы дома Кожевникова» Армена АРУТЮНОВА и Натальи МАСЛОВОЙ)

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Конец апреля в Самаре и Тольятти переполнен театральными премьерами настолько, что часть рецензий мы вынуждены перенести в майские номера. Это не страшно, огорчает другое: всё чаще – да практически постоянно! – рецензенты входят в сложное положение самарских театральных коллективов, рассуждая о «победе над собой», «правильно выбранном векторе развития» да и просто – «ну, ведь не скучно было». «делая поблажки», будто бы театры эти учебные и оттого обладают бессрочной индульгенцией на недоделки. Слава Б-гу среди постановщиков дополна варягов и тут уж о снисхождении речи не идет.

В этом номере – рецензии на оперу Дж. Верди «Бал-маскарад» в САТОБ («Alter ego «Маскарада» Ольги КРИШТАЛЮК), комедию «Чужая жена и муж под кроватью» по Ф. Достоевскому в театре «Самарская площадь» («Достоевский шутит» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ), пластическую драму «Ромео и Джульетта» «временного творческого коллектива» во главе Анастасии Шабровой («Уютный Шекспир в танце» Ксении ГАРАНИНОЙ), «сказку сказок» «Олимпия» О. Мухиной в тольяттинском «Колесе» («Святые девяностые» Вячеслава СМИРНОВА), комикс «Карамазовы» в ТЮЗе «Дилижанс» («Будни Скотопригоньевска: интриги, скандалы, расследования» Вячеслава СМИРНОВА) и экспресс-гастроль группы артистов камерной сцены имени Б. Покровского ГАБТа с «литературно-музыкальной композицией» памяти М. Таривердиева («Путешествие за счастьем» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ).

На театральных страницах – продолжение «Истории с фотографией» к 90-летию СамАрта. Герой номера – Александр МАРУШЕВ («Профессия предполагает хулиганство»).

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«Музыкальная площадь» также продолжает заполняться свежими событиями. На фестивале имени С. Орлова побывал Дмитрий ДЯТЛОВ («Пульс времени»), на Детском Грушинском фестивале «Рука в руке» – Виктория ТРИФОНОВА («О тех, кто идет за нами вслед»), на новосибирском эпизоде «Самарских музыкальных землячеств» – Анна ЛАЗАНЧИНА («Мосты к иным берегам»).

С Международным днем джаза, который обрушится на нас в пятницу читателей поздравляет Игорь ВОЩИНИН («Джаз и мы в канун праздника»). Дмитрий ДЯТЛОВ предлагает «послушать вместе» музыку Чарльза Айвза («Бизнесмен, пишущий музыку по воскресеньям»). Ксения ГАРАНИНА обратилась к легендарной фигуре Геннадия Власенко («Геннадий Власенко – хранитель танцев Поволжья»).

А публикации «Неопубликованного Натальи ЭСКИНОЙ» продолжило эссе «Ряд загадок тут для меня»

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На «Бульваре искусств» Валентина ЧЕРНОВА рассказывает о новой галерее, открывшейся в середине апреля в Самаре («Художественные галереи на художественном рынке»), Татьяна ПЕТРОВА – о впечатлениях от выставки в Музее Модерна («Четвертый визит Давида Бурлюка»), а Илья САМОРУКОВ – от работ Алексея Журавлева в галерее «Виктория» («Нестрашная правда»).

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На особинку – материал Светланы ВНУКОВОЙ. С одной стороны, традиционное для «Свежей» «Личное пространство», но с другой, два героя: литератор, востоковед и переводчик Дмитрий Коваленин и художник-бутафор театра «СамАрт» Елена Федосеева-Примака («Заполняя пустоту»).

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За «Культуру и Слово» в номере отвечают Михаил ПЕРЕПЕЛКИН («Видится на расстоянье»), Константин ПОЗДНЯКОВ («Наркоманы бывшими не бывают»), Герман ДЬЯКОНОВ («Вы читали, как поют козлы?»). Прочее – «одной строкой» на «Книжной полке».

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Номер праздничный, и две полосы посвящены Дню Победы. Ольга МОЛЧКОВА рассказывает об акции «Читаем детям о войне», Михаил ПЕРЕПЕЛКИН рассуждает об исторической памяти у современной молодежи («Завтра была война»), Аркадий СОЛАРЕВ знакомит с «историей одной картины» («Терновый венец лейтенанта»). А на центральном месте – письмо, которую в редакцию прислал ветеран Великой Отечественной Василий КШНЯКИН («Дети – фронту»).

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Читайте «Свежую», изучайте график «Самарских премьер», смотрите кино с Олегом ГОРЯИНОВЫМ («Удовольствие, товарищи!»). И будет нам с вами счастье.

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Виктор Долонько, главный редактор газеты «Свежая газета. Культура»

Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000209123326