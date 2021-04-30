Объявлен конкурс «Россия — планета воды!»

Оргкомитет Всероссийского водного конгресса объявил конкурс для региональных СМИ и блогеров «Россия – планета воды!».

Мероприятие направлено на привлечение внимания широкой общественности к проблемам сохранения водных ресурсов и их рационального использования в различных отраслях промышленности. Конкурс состоится при поддержке Минприроды России, Росводресурсов, Союза журналистов России, факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты (зарегистрированных печатных и интернет-СМИ, радио, телекомпаний), студенты журфаков и блогеры. Принимаются печатные/ видео/ аудио– материалы, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 15 апреля 2020 по 10 июня 2021 гг. включительно.

Номинации конкурса:

«Оздоровление Волги» (реализация мероприятий, направленных на улучшение экологии реки, притоков, пойменных мест; участие регионов и городов в федеральном проекте «Оздоровление Волги»).

«Экологическая реабилитация уникальных водных объектов» (инициативы и достижения регионов в сохранении уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер Телецкого, Ладожского, Онежского, рек Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры).

«Сохраним Байкал!» (тема сокращения объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов, охраны растений и животных, включенных в Красную книгу, государственного мониторинга Байкальской природной территории, возведения инженерных сооружений защиты берегов озера и очистных сооружений).

«Чистая вода – здоровая Россия» (строительство и реконструкция систем водоснабжения в городах и населенных пунктах, модернизация очистных сооружений, обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения).

«Вода и экономика» (модернизация портовой инфраструктуры, развитие «зеленого судоходства», сохранение биоресурсов в реках и озерах; экологическое машиностроение; влияние на экологию водных объектов гидросооружений — ГЭС, каналов, гидроузлов; развитие и поддержка гидромелиоративного комплекса).

«Вода и профессия» (знакомство с «водными» профессиями; рассказы о людях, посвятивших себя работе в системах водопользования; подготовка кадров для работы в водных отраслях; семейные династии в водной отрасли; редкие «водные» профессии).

«Со студенческой скамьи» (специальная номинация для студентов факультетов журналистики, социологов, экологов, которые представят на конкурс свои журналистские работы).

«О воде с улыбкой» (флешмобы в защиту водных объектов, телесюжеты о воде с улыбкой, карикатуры, шаржи и т.п.).

Итоги конкурса подведёт профессиональное жюри, в составе которого Председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев, научный руководитель института водных проблем РАН В.И. Данилов-Данильян, научный руководитель Гидрометцентра Р.М. Вильфанд, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова и другие.

Для победителей и лауреатов конкурса сформирован призовой фонд, разработана развлекательная и деловая программа с посещением объектов водоснабжения и водоотведения города Москвы, речной прогулкой-пресс-ужином по Москве-реке с известными учеными, политиками и журналистами. Торжественная церемония награждения состоится в рамках V Всероссийского водного конгресса 29 июня 2021 года в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Для участия в конкурсе необходимо зайти на страницу https://www.watercongress.ru/konkurs-smi/ на сайте www.watercongress.ru и подать заявку в электронном виде. Письма отправляются на konkurs@watercongress.ru

Оргкомитет конкурса: + 7 495 055 23 17

Источник: https://ruj.ru/events/announcements/orgkomitet-vserossiiskogo-vodnogo-kongressa-obyavlyaet-o-zapuske-konkursa-dlya-regionalnykh-sredstv-massovoi-informatsii-i-blogerov-rossiya-planeta-vody-15029