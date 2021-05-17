На заседании Правления обсудили основные вопросы

На днях состоялось заседание Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России (СОО СЖР).

Оно началось с вручения билетов. Удостоверения членов СЖР получили генеральный директор ТК «Самара-ГИС» Елена Кольцун и пять сотрудники редакции «КП — Самара»: Александра Будаева, Ольга Новикова, Вера Цыганкова, Антон Черепок, Мария Шестерикова.

В рамках заседания были обсуждены вопросы подготовки XXII отчетно-выборной конференции областного Союза журналистов, утверждены план работы на текущий год и проведение основных мероприятий: Фестиваля СМИ «Пресса-2021», творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова, Акции «Благородство», пресс-тура в Поволжский православный институт (г.Тольятти), фотоконкурса «Самарский взгляд» и др. Было отмечено, что в сентябре этого года в г. Сочи традиционно пройдет Форум современной журналистки «Вся Россия». Впервые в истории Союза на Форуме состоится церемония награждения лауреатов Национальной премии за высшие достижения в журналистики «ТЕФФИ-мультимедиа», заявки на соискание премии принимаются до 15 июня 2021 г.

Участники заседания утвердили положения конкурсов: «Золотое перо губернии» и «Именные премии Самарского областного отделения СЖР», а также список на получение единовременной материальной помощи.

Члены Правления рассмотрели и поддержали ходатайство главы Большеглушицкого района о присвоении почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» Владимиру Стрелкину (главному редактору Большеглушицкой телекомпании «Пульс») и предложили выйти с инициативой о присвоении этого звания еще одному члену СЖР – президенту радио «Самара-Максимум» Константину Лукину.

На заседании была затронута тема обеспечения условий работы и безопасности журналистов на несанкционированных массовых мероприятиях. Председатель СОО СЖР Ирина Цветкова сообщила, что 20 апреля этого года в рамках поручения Президента РФ состоялось совещание Поволжского федерального округа, где обсуждались меры по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ; на совещании ПФО ею было выдвинуто предложение о создании постоянно действующего координационного совета, в который входили бы полномочный по правам человека, представители правоохранительных органов и журналистского сообщества.

«Нашу инициативу подержали, – отметила Ирина Цветкова. – Было рекомендовано создавать такие координационные советы и в других округах».