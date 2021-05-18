Учёные рассказали, какие издания помогают лучше воспринимать информацию – газеты или веб-сайты

Американские учёные обратили внимание на тот факт, что, несмотря на обилие электронных информационных ресурсов, печатные издания по-прежнему продолжают существовать и не уходят с рынка.
Этот феномен заключается в разнице восприятия человеком информации из разных ресурсов.
Исследования на эту тему провели сотрудники Школы журналистики Университета Миссури.
Эксперты пытались выяснить, как люди усваивают информацию в зависимости от ее источника. Рассматривались различные варианты подачи данных, в том числе аудио и видео.
Выяснилось, что люди все так же читают газеты и журналы. В результате возникло предположение, что физическое размещение информации и структура печатных изданий может улучшить восприятие данных на цифровых платформах.
К таким выводам пришли аналитики, после того как выяснили, что многим одинаково нравится читать как печатные СМИ, так и их цифровые копии в Сети.
В основу исследования была заложена теория психолога Гибсона, который уверял, что свойства объекта диктуют действия, которые следует с ним совершить.
В итоге исследователи пришли к выводу, что, применив утверждение в отношении печатных изданий, можно наделить новость определенным смыслом для читателя.
По итогам работы выяснилось, что печатные источники способствуют лучшему усвоению и запоминанию информации.