Самарские журналисты и фотографы побывали в цветущих садах Сергиевского района

В числе счастливчиков, что увидели деревья в цвету, оказались члены Фотообъеденения СООСЖР.

Почему наши фотографы там оказались?

Во-первых, они творческие люди, которые постоянно ищут источники для вдохновения. Во-вторых, весенние сады — это очень красиво. А в третьих, СООСЖР участвует в проекте «Эврика!», в рамках экскурсий и пресс-туров освещая научную деятельности в регионе.

На полях Сергиевского района по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» более 100 студентов проходят производственную практику в различных агрохозяйствах Самарской области.

+34 за бортом, а на борту — феи инстаграма в шелках и туманах. Но ни жара, ни десант блогеров, бросившихся на шпильках в свежевскопанные сады не смутил Сергиевских садоводов и не отвлек их от трудов. Ведь весной день год кормит.

У НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» десять направлений развития проекта. Все они актуальные, стратегически важные и технологичные. А некоторые еще и безумно красивы! Для презентации «Умного агро» мы не случайно выбрали май. В момент цветения яблонь в садах компании ЯФО, которая недавно стала партнёром НОЦ и проявляет большой интерес к разработкам ученых центра технологий искусственного интеллекта до производства съедобной посуды из яблочного жмыха.

Технологии искусственного интеллекта, беспилотная техника и роботы помогут в будущем свести к минимуму человеческий труд в сельском хозяйстве.

Но пока другие участники НОЦ – студенты СамГАУ проходят практику в хозяйстве и помогают сельчанам выращивать урожай.

Вместе с ЯФО мы решили организовать очередной познавательный тур для наших друзей блогеров и журналистов. Пока ученые и индустриальные партнёры обсуждали «в полях» какой быть аграрной отрасли будущего, гости радовались солнечному дню и идиллической картине утопающих в цветах Сергиевских садов, не забывая постить в сториз свои впечатления.

Почти сто лет в Сергиевском районе выращивают сочные яблоки и ароматные ягоды. Сергиевск даже называют яблочной столицей губернии. Именно здесь мы поговорили о том, почему в магазинах так мало российских яблок, как будут выследить сады уже через сто лет и где раздобыть вкусные и полезные лакомства уже сегодня.

Сельчане воспользовались случаем, чтобы пригласить всех на «Яблочный фест», который проходит в Сергиевске в конце августа. В это время можно не только делать потрясающие фото на 400 га живописных садов, но и побывать на празднике, где любителей яблок ждут десятки сортов любимого фрукта, яблочные пироги и варенья, интересные игры и конкурсы для художников, фотографов, музыкантов и садоводов.

Текст: АНО «Институт регионального развития»

Фото: Людмила Грибцова