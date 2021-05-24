Отзвенел фестиваль

23 мая в восстанавливаемой Чагринской обители прошел молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском», партерном которого является Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В бытность чтимого самарского святого Александра Чагринского в обитель стекалось до 1000 человек в день.

Сам отец Александр вел просветительскую работу с молодежью, а на территории монастыря работала единственная в губернии школа грамоты для крестьянских девочек.

Помимо восстановления стен монастыря, до основания разрушенного в 1920 году, важно чтобы была восстановлена и добрая традиция просвещения молодежи.

Фестиваль собрал более 300 человек. Выступали профессиональные и самодеятельные артисты, казачество, союз православных борцов, ДОСААФ, общественные организации: АНО Потенциал, Союз православных женщин и проекты, такие как АртГород. Была большая группа студентов от Колледжа Сервисных технологий и дизайна. Информационную поддержку оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Фестиваль посетила председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова, которой вручили почетную грамоту от Епископа Кинельского и Безенчукского Софрония «За труды в восстановлении обители».

После завершения Пасхального концерта началась работа творческих площадок с мастер-классами по колокольному звону, живописи Чагринской сирени (которой славилась обитель со дня ее основания), вышиванию лентами, росписи сувениров, созданию украшений и другие.

В планах развития обители — не только восстановление стен и территории, но и создание монастырского кампуса для работы с молодежью, поддержка и развитие совместных творческих проектов, проведение встреч с интересными людьми и создание антикризисного центра, чтобы каждый смог найти место в непростое для себя время.

Все желающие могут приехать в монастырь самостоятельно или же организованно от Епархиального паломнического культурно-просветительского центра Кинельской Епархии.