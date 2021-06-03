Самарская область присоединилась к международной кампании за чистый воздух «Вдохнем жизнь». Об этом стало известно на пресс-конференции, организованной областным Союзом журналистов.

О новой программе представителям СМИ рассказали приглашенные спикеры – руководитель Самарского регионального отделения Российского Экологического Общества Александр Половцев и руководитель департамента экологии администрации г.о. Новокуйбышевск Ирина Вавилкина.

По статистике, 91% мирового населения проживает в районах, где уровень загрязнения превышает значения, установленные в рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха. 4,2 миллиона случаев смертей на Земном шаре каждый год являются результатом негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха. 24% всех случаев смерти от инсульта вызвано загрязнением воздуха. 25% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызвано загрязнением воздуха.

Проблемы экологии требует новых и эффективных путей решений. Так, кампания за чистый воздух «Вдохнем жизнь» или BREATHELIFE, реализуемая под эгидой ВОЗ, ООН, с поддержкой Всемирного Банка, поможет улучшить качество атмосферного воздуха в регионе. На конференции Александр Половцев и Ирина Вавилкина отметили, что благодаря совместным усилиям, Новокуйбышевск стал вторым городом России, вошедшим в этот международный проект.

Город Новокуйбышевск, в котором проживает более 100 тыс. жителей, поставил перед собой цель — к 2030 году выполнить рекомендации ВОЗ по качеству воздуха.

Администрация г.о. Новокуйбышевск при поддержке Российского экологического общества планирует увеличить количество зеленых насаждений, улучшить сбор, переработку и управление отходами, повысить энергоэффективность домашних хозяйств, увеличить использование возобновляемых источников электроэнергии и регулировать выбросы в промышленности.

Планируется сократить вдвое количество твердых коммунальных отходов, отправляемых на полигон к 2030 году, принять участие в разработке регионального стандарта качества атмосферного воздуха в течение 12 месяцев и оценить возможность принятия дополнительных обязательств в течение следующих 24 месяцев.

Как отметила руководитель департамента экологии администрации г.о. Новокуйбышевск Ирина Вавилкина, на протяжении нескольких лет Новокуйбышевск работает над улучшением качества воздуха и сокращением выбросов промышленных предприятий города. Существуют государственные стандарты, известные как предельно допустимые концентрации для каждого загрязняющего вещества, с которыми сравниваются уровни загрязняющих веществ. Несмотря на внедрение новых технологий для измерения содержания загрязнителей, проблема качества воздуха в городе остается по-прежнему актуальной. Ежегодно в Администрации регистрируется более 900 жалоб жителей на качество воздуха.

По словам Александра Половцева, в Новокуйбышевске функионирует система государственного экологического мониторинга. Мониторинг качества воздуха проводится в 12 точках города, включая 4 стационарных поста и передвижную лабораторию.

В 2020 году было отобрано и проанализировано около 25 000 проб атмосферного воздуха по 25 ингредиентам, включая диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, диоксид серы, оксид углерода и тяжелые металлы (железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк). По результатам наблюдений специалисты ФГУ «Приволжское УГМС» выявили 97 случаев превышения разовых ПДК, из них 43 случая по фенолу, 23 по сероводороду.

Сейчас город работает над разработкой собственной системы оценки, которая установит более высокие стандарты качества воздуха. Администрация стремится достичь всех целей экологического образования для всех слоев общества. Экологическое образование детей начинается с детского сада.

Во время пресс-конференции особый интерес к теме экологии Самарской области показали начинающие журналисты из детского-юношеского пресс-центра «Юнкор». Юнкоры и профессиональные журналисты в формате вопрос-ответ пообщались с экологами на злободневные темы.

На пресс-конференции также было рассказано о стартовавшем V Международном Конкурсе-фестивале журналистских и творческих работ экологической тематики «Территория завтра».