Поздравляем коллег с наградой!

Коллектив телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» удостоен специального диплома конкурса «Благотворитель года» – за высокопрофессиональное освещение трудовой деятельности медицинских работников Тольятти во время пандемии.

Награждение по итогам конкурса состоялось на торжественном приёме главы Тольятти в честь Дня города. Диплом генеральному директору «ЛАДА-МЕДИА» Ирине Денисовой вручили глава города, председатель оргкомитета конкурса «Благотворитель года» Николай Ренц и президент торгово-промышленной палаты Тольятти Виктор Шамрай.



