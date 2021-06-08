Поздравляем Николая Пантелеевича Фоменко с юбилеем!

8 июня старейшему ветерану региональной журналистики Николаю Фоменко исполнилось 95 лет.

Николай Пантелеевич Фоменко – организатор телевизионного вещания в Самарской (Куйбышевской) области, при его непосредственном участии в 1957 году была организована первая пробная передача Куйбышевского телецентра.

В 70-80-х годах прошлого века под руководством Николая Фоменко были построены мощные ретрансляционные центры по всей территории Куйбышевской области, благодаря чему телевидение стало доступно всему населению нашего региона.

В 1990 году Николай Пантелеевич основал первую в стране независимую телекомпанию «СКАТ», которая и сегодня остается востребованной вещательной компанией Самарской области.

Николай Пантелеевич — участник Великой Отечественной войны, почетный радист, мастер связи, заслуженный связист РСФСР, член Союза журналистов России. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом «Знак Почета». Высокий профессионализм, инициативность и личная ответственность Николая Пантелеевича отмечены в 1970 году орденом «Знак Почета». В 1987 году ему присвоено звание «Заслуженный связист РСФСР». В 2000 году Самарская городская Дума присвоила Фоменко звание «Почетный гражданин Самары».

Активная гражданская позиция характерна для Николая Пантелеевича и в настоящее время — вот уже свыше 20 лет он является бессменным сопредседателем общественного совета областной акции «Благородство».

От всей души поздравляем Николая Пантелеевича с юбилеем , желаем крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!