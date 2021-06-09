Приглашаем СМИ на пресс-конференцию «Театр. Время. город»!

10 июня в Доме журналиста состоится пресс-конференция «Театр. Время. Город.» Начало: 13:00

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Департамент культуры и молодежной политики администрации г/о Самара.

В Самарском художественном театре «Витражи» подводят итоги юбилейного сезона:

— 25 лет театру: значимые события и мероприятия с конца прошлого века до сегодняшнего дня.

В пресс-конференции примут участие спикеры: директор СХТ Набокова Алла Генриховна, и.о. художественного руководителя СХТ Давыдов Дмитрий Георгиевич, ведущая актриса СХТ Маркова Анна Николаевна, главный администратор СХТ Набоков Глеб Александрович

Аккредитация:

по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru

или по телефонам (846) 332-57-94; 332-68-39.

Пресс-служба Самарского областного отделения СЖР:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы СОО СЖР) – т. 8(846)332-68-39; 8-917-159-00-20.

Анастасия Ходоренко (пресс-секретарь СОО СЖР) – т. 8(846) 332-57-94; 8-937-654-90-62.

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