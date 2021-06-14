Новости Союза, Фоторепортаж

Журналисты побывали на Маринином Подворье и не только…

2 июня стартовал третий этап реализации проекта для представителей журналистов и блогеров «Поехали! Летний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

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Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Участники  поездки, в числе которых были члены Фотообъединения областного Союза журналистов, побывали в Шигонском муниципальном районе Самарской области, посетили загородный комплекс «Орбита», познакомились с гончарным делом и  крестьянским бытом в «Маринином Подворье».
Как это было — в фоторепортаже Людмилы Грибцовой.
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