Журналисты побывали на Маринином Подворье и не только…

Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

2 июня стартовал третий этап реализации проекта для представителей журналистов и блогеров «Поехали! Летний отдых в Самарской области» , организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Участники поездки, в числе которых были члены Фотообъединения областного Союза журналистов, побывали в Шигонском муниципальном районе Самарской области, посетили загородный комплекс «Орбита», познакомились с гончарным делом и крестьянским бытом в «Маринином Подворье».

Как это было — в фоторепортаже Людмилы Грибцовой.