Телеканал Самара-ГИС поздравил Ирину Цветкову с переизбранием на пост председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России.

«Ирина Цветкова переизбрана председателем Самарского областного отделения Союза журналистов. Об этом стало известно во вторник, 29 июня.

«Сталь в хрустале», — именно так в журналисткой среде отзываются об одной из самых известных и уважаемых женщин губернии Ирине Цветковой. Хрупкая леди с железным характером и непререкаемым авторитетом более 25 лет руководит самым крупным творческим союзом в Самарской области – Союзом журналистов. Сегодня организация входит в число самых влиятельных в регионе.

Благодаря усилиям Ирины Цветковой в Самарской области реализуются такие проекты, как премия «Золотое перо губернии», конкурс имени Эдуарда Кондратова, акция «Благородство», Фестиваль прессы, День памяти журналистов и многие другие.

С 2005 года Ирина Цветкова возглавляет Ассоциацию творческих Союзов, которая объединяет одиннадцать творческих союзов. В 2013 году на X съезде Союза журналистов России избрана Секретарем СЖР. Отвечает за взаимодействие региональных отделений творческой организации. Заслуженный работник культуры РФ. Председатель Ассоциации творческих союзов области, шеф-редактор издания «Свежая газета. Культура».

В состав правления вошла и главный редактор телеканала «Самара-ГИС» Елена Орлова».