интернет-портал «СамКульт» поздравил Ирину Цветкову с избранием на пост председателя

Отчетно-выборное собрание в творческом союзе прошло сегодня. Ирина Владимировна была переизбрана на новый пятилетний срок единогласно.

Самкульт поздравляет Ирину Владимировну с этой заслуженной победой и желает самарскому отделению Союза Журналистов России развиваться и дальше, оставаясь при этом, мощным и единым профессиональным цехом.

Выборы в Союзе Журналистов — это тот редкий для наших творческих союзов случай, когда единогласная поддержка обеспечена не административным ресурсом, а реальной работой Союза на всех направлениях деятельности. Конфликты и проблемы, которых у журналистов, конечно, немало, не выходят на уровень противостояния, способного развалить союз, но решаются в рабочем порядке, не угрожая деятельности организации в целом.

Ирина Владимировна очень много сделала для того, чтобы Союз Журналистов стал мощной и сплоченной организацией, объединяющей в своих рядах и мультимиллионеров, и рядовых тружеников сельских газет. Журналистика, и шире — медиа, играют особую роль в жизни общества. Самарская организация Союза Журналистов еще раз подтвердила свое ответственное отношение и осознание собственной роли в жизни региона. Поздравляем Ирину Владимировну и желаем ей новых свершений и просто добрых дел на ниве служения самарской земле!»