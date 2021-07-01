Общественный штаб презентовал работу за три месяца

Первого июля состоялось заседание Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами. Штаб, в состав которого входит Ирина Цветкова (председатель областного Союза журналистов журналистов), подвел промежуточные итоги своей деятельности.

За три месяца штабом было проведено 72 семинара-тренинга, обучено более 5000 человек, которые желают стать наблюдателями на выборах в сентябре этого года.

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Напомним, что в сентябре на территории области пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ и депутатов Самарской губернской думы. Общественники начали готовиться к этому событию заранее. Был создан Общественный штаб, главные задачи которого – наблюдение за избирательным процессом, информационное, правовое, экспертное сопровождение, а также подготовка и координация деятельности независимых общественных наблюдателей.