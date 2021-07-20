В Самарской области состоялся пресс-тур к Подвальским Террасам

Самарские журналисты, фотографы и блогеры продолжают изучать достопримечательности губернии. На этот раз они побывали в Шигонском районе, на границе Самарской и Ульяновской областей, в селе Подвальное, где находится уникальный памятник природы – Подвальские Террасы.

Организовал пресс-тур Департамент туризма Министерства культуры Самарской области. Информационную поддержку мероприятию оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России. В фотосъемках уникального объекта приняли участие члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Подвальские террасы – особо охраняемый геологический объект регионального значения, представляет собой природный комплекс террасовидных оползней на склонах меловых холмов на правобережье Волги, где произрастает множество растений, внесенных в Красную книгу. Недалеко от Подвальских Террас открылся новый глемпинг-парк «Альфа», созданный с целью развития экологического туризма.

Участники пресс-тура, посетившие парк, смогли не только насладиться местными видами, но и ознакомиться с возможностями туристического объекта, а также принять участие в интерактвной программе, подготовленной специально для журналистов.

В открытии глемпинг-парка «Альфа» принял участие заместитель министра культуры — руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Он подчеркнул необходимость развития экологического туризма и поблагодарил СМИ за помощь в освещении этого направления.

Фото Л.Грибцовой, Е.Абкиной.