Приглашаем на Форум социальной рекламы и общественных инициатив «ДОБРЫЕ НОВОСТИ»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на Форум социальной рекламы и общественных инициатив «ДОБРЫЕ НОВОСТИ», который состоится 16 сентября в 11:00 в Историческом парке «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, 131) .

В Самаре, в историческом парке «Россия – моя история», а также в онлайн формате состоится Форум социальной рекламы и общественных инициатив «ДОБРЫЕ НОВОСТИ».

Проект инициирован Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», проводится в партнерстве Правительством Самарской области и Самарским областным отделением Союза журналистов России.

В рамках Форума запланирована работа секций по актуальным вопросам реализации социальной политики и освещения социальной деятельности с участием экспертов федерального уровня и с онлайн-подключением всех муниципальных образований региона:

«Социальная ответственность средств массовой информации в современном российском обществе»

«Психология онлайн-коммуникаций: новые компетенции в социальной сфере»

«Значение социальной рекламы в реализации государственной политики»

В завершении форума состоится церемония торжественного награждения победителей конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурса юных журналистов «Юнкор» памяти Ильи Авдеева 2021 года, а также победителя выставки-конкурса социальных проектов.

10:30 – сбор СМИ

10:45 – пресс-подход

11.00 – начало мероприятия

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация по телефонам:

Евгения Нечаева 8-905-303-77-77,

Елена Абкина 9-917-159-00-20

а также по электронной почте: pr-er@mail.ru , spress@samtelecom.ru .

СПРАВКА

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года и направлен на поиск и популяризацию положительных примеров социально-активного поведения, позитивных информационных поводов в различных сферах жизнедеятельности, профилактику социально-значимых проблем, демонстрацию положительного опыта реализации социальной политики в Самарской области и Российской Федерации. Проект состоит из двух ежегодных конкурсов (конкурс социальной рекламы и общественных инициатив и специальный конкурс для юных журналистов «Юнкор») и масштабного Форума общественных инициатив. За все время реализации проекта его охват составил свыше 15000 непосредственных участников, а сам проект стал открытой площадкой для презентаций, дискуссий и обмена мнениями профессионалов в области журналистики, рекламы, социального проектирования и связей с общественностью с участием экспертов федерального уровня.

Конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурс юных журналистов проводится по 27 направлениям в 14 номинациях — пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, профилактика социального сиротства, поддержка отцовства, материнства и детства, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, развитие волонтерского движения, массового спорта, деятельность в области патриотического воспитания, в сфере экологии и многим другим направлениям.

В 2021 году на конкурсы было подано 359 работ. Конкурсная комиссия, в которую вошли профессионалы в области социального проектирования, журналистики, связей с общественностью, наружной рекламы, определила 60 победителей (34 – в конкурсе «Добрые новости», 26 – в конкурсе «Юнкор»).