В Самаре состоялся Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»

16 сентября в историческом парке «Россия – моя история», а также в онлайн формате прошёл Х Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости».

В этом году на конкурсы было подано 359 работ. Конкурсная комиссия, в которую вошли профессионалы в области социального проектирования, журналистики, связей с общественностью, наружной рекламы, определила 60 победителей (34 – в конкурсе «Добрые новости», 26 – в конкурсе «Юнкор»).

Проект «Добрые новости», реализуемый с 2012 года в партнерстве с Правительством Самарской области и Самарским областным отделением Союза журналистов России, направлен на поиск и популяризацию положительных примеров социально-активного поведения, профилактику социально-значимых проблем, демонстрацию положительного опыта реализации социальной политики в Самарской области и Российской Федерации.

«Спешите делать добрые дела! И, конечно же, не стесняйтесь о них рассказывать! – Отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем приветствии к участникам проекта. – Добрые новости должны рассказывать о самом важном, что реализуется у нас в стране, в нашем регионе: о национальных целях и задачах, о национальных проектах, о желании сделать жизнь людей лучше, а нашу страну успешной, чтобы люди в нашей стране жили долго и счастливо».

Торжественную церемонию юбилейного форума открыли представители журналистского и педагогического сообщества.

Олег Лукьянов, первый заместитель председателя Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Общественной Палаты Самарской области: «Форум «Добрые новости» – это праздник для журналистики, потому что все мы – люди активные, находящиеся в поиске положительных моментов нашей жизни… Сейчас такая тенденция в СМИ, что из десяти новостей семь имеют негативный характер… Наша задача заключается в поиске конструктивного, и наши публикации должны носить созидательный характер. Мы для того здесь и собрались, чтобы обменяться положительным опытом».



Значимость и масштаб форума подчеркнула в своем приветствии Светлана Ильина, директор гимназии №3 г.о. Самара, председатель комиссии по образованию и науке общественной палаты г.о. Самара: «В десятый раз, юбилейный, проходит форум, и количество участников говорит о востребованности этого проекта. Я считаю, что добрые новости, социальная реклама – это залог того, чтобы мы воспитали наших детей добрыми, чтобы они несли добро в этот мир. В форуме участвуют и взрослые, и дети. Мне, как представителю образования, отрадно, что те дети, которые участвуют в создании социальной рекламы (для них это – ранняя профориентация) могут себя попробовать в роли журналиста и, безусловно, они меняют ту среду, в которой находятся в школе».

В рамках форума работали секции по актуальным вопросам реализации социальной политики и освещения социальной деятельности. Об эффективных онлайн-коммуникациях и новых требованиях современности рассказала Светлана Колосова, федеральный эксперт, президент консалтинговой группы «Старая площадь». Обладательница наград и премий в области PR Светлана Колосова входит в топ-10 коучей России.

В ходе работы секции «Значение социальной рекламы в реализации государственной политики» федеральный эксперт Мария Мокина, заместитель директора Дирекции общественно-политического вещания АНО «Общественное телевидение России», рассказала не только о главных темах и акцентах в социальной рекламе, о том, какая реклама заполнила города России, но и какую роль занимают НКО и молодёжь в производстве социальной рекламы. Тему социальной ответственности СМИ в современном российском обществе раскрыли региональные эксперты Леонид Ваксин, Ирина Лукьянова и Денис Яковлев.

В завершении форума состоялась церемония награждения победителей конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурса юных журналистов «Юнкор» памяти Ильи Авдеева 2021 года, а также победителя выставки-конкурса социальных проектов. Профессиональные и начинающие журналисты получили награды за освещение таких направлений, как пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика социального сиротства, поддержка отцовства, материнства и детства, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, развитие волонтерского движения, массового спорта, деятельность в области патриотического воспитания и в сфере экологии.

Татьяна Мочалова, жительница села Высокое Пестравского района, стала победителем конкурса «ЮНКОР» в номинации «Лучшая фотография». «К участию в конкурсе меня побудил мой учитель физической культуры и ОБЖ Андрей Николаевич Жевнеров. – поделилась Татьяна – Он предложил мне создать фотоработы и написать сочинение к ним, за что я искренне его благодарю… В своих фотоработах я показала красоту нашего села. Церкви, что находится в нашем селе, более 160 лет, она очень красивая, и мне захотелось, чтобы ее все увидели, приезжали к нам в село. Мне захотелось показать жизнь села, в котором я родилась и выросла».

Ученик 6 класса школы №3 г. Кинель Александр Тимофеев прислал на конкурс сочинение на тему «Я живу на Земле и не знаю, что такое настоящая семья». «В своем сочинении я рассказал о том, как трудно детям, у которых неполная семья, и как трудно тем, у кого вообще нет семьи. На мой взгляд, семья должна быть у каждого ребенка, чтобы все были дружными. В семье должны царить взаимопонимание и поддержка», — поделился своими размышлениями Александр, обладатель специального приза.

Во взрослой категории среди СМИ в одной из номинаций победителем стала журналист телеканала «Губерния» Светлана Стребкова. «Очень приятно было победить в конкурсе с программой «Неограниченные возможности». Эта программа выходит на телеканале с 2010 года и посвящена людям с инвалидностью. В фокусе нашего внимания люди, на которых, я уверена, во многом стоит равняться. Дело в их жажде жизни, готовности пробовать что-то новое, в их стремлении по-максимому использовать имеющиеся возможности и таланты. Наша съемочная группа с ними очень сдружилась, поэтому вдвойне приятно рассказывать вдохновляющие добрые истории».

Координатор проекта «Добрые новости» Инна Жичкина акцентировала внимание на позитивных изменениях, которые влияют на жизнь каждого человека: «В нашей жизни важно подмечать добрые дела! Добрые новости окружают нас повсюду. Это даже наши соседи, социальная активность которых может мотивировать нас на включение в интересные, добрые, нужные и важные дела! Отрадно, что к проекту присоединились не только другие регионы РФ, но и страны: Украина и Белоруссия».