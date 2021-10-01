Сегодня в Самаре на склоне у площади Славы открылась «МакроМагия» — цифровая фотовыставка.

На мультимедийных экранах представлены 140 работ, выполненных в жанре «макрофотография». Авторы – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Екатерина Афанасьева, Владимир Рубинчик, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Наталия Шинкевич.

Знакомство с макрофотографией помогает человеку заново открыть для себя мир, заметить новое и удивительное в обыкновенных явлениях и вещах. Жанр макрофотографии не перестаёт очаровывать. Мельчайшие детали, которыми так богаты фото в стиле макро, бесконечно удивляют всех любителей фотографии.

Почему «МакроМагия»? Речь идёт о воздействии сложного и необычайно захватывающего жанра. Так, у иллюзионистов есть оригинальный и редкий жанр – «микромагия». Исполнение подразумевает совершенное владение техникой манипуляции, и фокус происходит буквально «под носом» у зрителей. Точно также и с макрофотографией – чтоб сделать её, нужно быть не просто фотографом, а фокусником-виртуозом, уловить, увеличить и зафиксировать всякую стрекочущую, порхающую, жужжащую мелочь; суметь с помощью техники, художественного мастерства и знаний о живой природе превратить микромир в макро.

Выставка продолжит свою работу до 15 ноября 2021г.