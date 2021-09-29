Золотое кольцо Аксаковского Поволжья

В Самарской Публичной библиотеке прошла встреча с потомком древнейшего рода Аксаковых – Александрой Крепинска. Гостья из Чехии поделилась впечатлениями о поездке по родовым местам, которые находятся на территории Самарской губернии. Краеведы из Аксаковского комитета рассказали журналистам об исследованиях истории рода Аксаковых.

Пресс-конференция была организована Самарским областным отделением Союза журналистов России в рамках проекта «Самарский край: штрихи к портрету»

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР: «Тема краеведения очень близка Союзу журналистов. Наша организация реализует ряд проектов, связанных с изучением истории губернии. Самарская земля удивительна: сколько событий, личностей с ней связаны. Каждая история, раскрытая краеведами, словно добавляет штрихи к чудесному портрету губернии. «Самарский край: штрихи к портрету» — так мы и решили назвать свой новый проект ».

К Самаре семейство Аксаковых имеет непосредственное отношение. В самарской земле покоится прах Степана Михайловича Аксакова — деда Сергея Тимофеевича Аксакова. Здесь же похоронены Григорий Сергеевич Аксаков (сын писателя) и внучка Ольга Григорьевна.

Первое упоминание о роде Аксаковых датируется 1027 годом. Его потомок — Александра Крепинска (наша современница) родилась и выросла в Праге, но хорошо помнит русскую бабушку:

«У меня была бабушка, Валерия Яковлевна Бабенцева, которая всегда говорила по-русски. Она рассказывала, что родилась и выросла в Самаре и является потомком рода Аксаковых. Больше никакой информации о предках не было».

Будучи уже взрослой, Александра Крепинска с целью узнать, кто же такие Аксаковы, провела огромную работу с архивами и написала труд о предках на чешском языке для своих потомков.

Увлеченная историей своего рода гражданка Чехии путешествует по России. В этот раз турне было посвящено празднованию 230-летия со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова – русского писателя. Александра Крепинска побывала в Аксаковских местах Башкортостана, Оренбурга. Приезд в Самарскую область стал финальной точкой в путешествии. И здесь было, на что посмотреть.

Старший научный сотрудник Мемориального Дома-музея С.Т. Аксакова в Оренбурге Татьяна Петрова отметила, что Самара очень преуспела в Аксаковском движении. Здесь есть и сквер Аксаковых, и памятник дворянской семье. Не хватает только музея. Но, кажется, скоро и эти планы будут реализованы.



Об этом сообщил и председатель Аксаковского комитета Самарской области Анатолий Коровьев. Он призвал журналистов поддержать идею краеведов о мемориализации памяти Аксаковых с помощью создания музеев:

«Сквер – прекрасная площадка, но он не предоставляет возможности рассказать всю богатейшую историю, которую на данный момент мы может представить только фрагментарно. Раньше в Самаре была «Аксаковская комната». И сейчас нам нужно много таких «комнат».

Зам. председателя Аксаковского комитета Самарской области Татьяна Бакнина отметила позитивную тенденцию:

«Все больше людей, «духовной жаждою томимых», занимаются изучением темы Аксакова. Пишут книги, проводят мероприятия, занимаются археологическими раскопками».

Кстати, о книгах. На пресс-конференции Анатолий Кильдяшов рассказал о книге собственного авторства «Путешествие в «Детские годы Багрова-внука». Произведение удивительно тем, что, создавая его, автор осуществил свою детскую мечту – пройти по всем маршрутам, где бывал Аксаков. Исследуя жизнь писателя, краевед проехал по реальным дорогам и маршрутам, конкретным местам, по которым когда-то проезжал писатель Сергей Тимофеевич, и о которых он так вдохновенно повествует в своих произведениях.

И какой же разговор об Аксакове без цитирования его произведений? Приятным подарком для участников встречи в конце вечера стало художественное чтение рассказа Сергея Аксакова «Счастливый случай» в исполнении Александра Бригаднова.