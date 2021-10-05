Стартовал фотоконкурс «Самарский взгляд»

4 октября стартовал XII городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» (2021 г.). Конкурс посвящен 170-летию Самарской губернии и Году науки и технологий.



Цель конкурса: поощрение творческой активности фотографов, повышение их мастерства, а также расширение представлений широкого круга людей о городе Самара и Самарской области, знакомство через фотографию с историей, достопримечательностями г.о. Самары, Самарского края.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация городского округа Самара, Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Партнеры: Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, ООО «Нестле Россия» в г. Самара и др.

Сбор заявок будет проходить с 4 по 21 октября 2021 г. включительно.

По итогам конкурса в ноябре 2021 г. будет организована фотовыставка.

Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.

Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:

«События»

«Настроение города»

«Люди и повседневная жизнь»

«Природа»

«Другая реальность»

«Эврика!»

«Спорт».

Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

В рамках конкурса будет вручен специальные приз «Самара-городок» от Администрации г.о. Самара – за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующую жизнь города Самары (архитектура, достопримечательности, городской пейзаж, исторические места, люди, события, повседневная жизнь).

Учрежден специальный приз – «Самарский край: штрихи к портрету» – за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующих особенности Самарского региона (события, достопримечательности, исторические места, памятники архитектуры, природу, деятельность жителей Самарской области, достижения).

Также будут специальные призы от спонсоров.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее, чем до 21 октября2021 г., на адрес электронной почты: samar-vz-2021@mail.ru. Форма заявки.

Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в оргкомитете по телефонам:

(846) 332-68-39 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР.

(846) 332-57-94 – Анастасия Ходоренко, пресс-секретарь.

И по электронной почте: samar-vz-2021@mail.ru