Урок правовой журналистики

20 декабря в Самарском Университете состоялся семинар на тему правовой журналистики. Мероприятие было организовано Самарским Университетом и Самарским областным отделением Союза журналистов.

Роль преподавателей играли практикующие адвокаты ПАСО. Студенты узнали о нюансах работы СМИ на судебных заседаниях.

«Журналистское расследование. Журналист в судебном процессе и не только», «Презумпция виновности или пределы дозволенного. Особенности освещения юридических вопросов в СМИ и социальных сетях», «Взаимодействие журналиста и адвоката» — стали темами для обсуждения.

Семинар для студентов, изучающих основы юридической журналистики, проводился в рамках проекта «Дискуссионный клуб «Живое общение»,

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