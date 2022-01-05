Успей принять участие в конкурсе «Меняющийся мир»!

Продлен срок подачи заявок на участие в международном конкурсе «NEWS PHOTO AWARDS. A CHANGING WORLD» («Меняющийся мир») до 7 января 2022 г.

Организаторы конкурса приняли такое решение, чтобы привлечь как можно больше профессиональных фотожурналистов. «На данный момент фотожурналисты из более чем 50 стран мира уже подали свои работы на премию News Photo Awards. Конкурс «Меняющийся мир», и количество изображений растет с каждым днем. Для нас важно, чтобы в конкурсе приняло участие как можно больше достойных фотожурналистов и чтобы все они успели прислать свои работы и побороться за ценные призы. Итак, мы приняли решение продлить срок подачи работ до 7 января 2022 года », — отметил председатель жюри, возглавляющий фото- и видеослужбу ТАСС, Григорий Дукор.

В этом году конкурс News Photo Awards проходит по четырем категориям: «Новости», «Люди и образ жизни», «Здравоохранение», «Окружающая среда». В каждой вышеупомянутой категории будут выбраны два победителя в категориях «Лучшее отдельное фото» и «Лучшая серия фотографий».

Каждый победитель получит награду в размере 3000 долларов США. Лучшая работа из присланных получит Гран-при — 10 000 долларов.

Победителей выберет жюри, состоящее из 12 экспертов, пользующихся заслуженным признанием в области фотожурналистики и представляющих крупнейшие мировые СМИ, такие как AFP, DPA, Xinhua, Kyodo, EFE, Yonhap, ТАСС и другие. Голосование за лучшие изображения будет проводиться онлайн на официальном сайте конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное. Свои работы может подать любой фотокорреспондент, который работает или сотрудничает со СМИ. Победители будут объявлены на выставке Expo Dubai в марте 2022 года.

Подробности на сайте: https://npacontest.com/news/37