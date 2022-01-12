Ушел из жизни Юрий Сахаров

С прискорбием сообщаем, что 12 января, на 77 году жизни скончался самарский журналист Юрий Петрович Сахаров.

Сахаров Юрий Сахаров родился в 1945 году. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «вычислительная техника», защитил кандидатскую диссертацию.

Юрий Петрович – член Союза журналистов России. В разные годы работал в ряде самарских СМИ: ГТРК «Самара», журнале «Эксперт Волга», «Самарской газете», РИА «Самара» и др. С 2019 г. был внештатным корреспондентом портала «Волга Ньюс».

В сложные для страны времена он экспертно исследовал сложные темы, поэтому его работа была по достоинству оценена в 1994 году — Юрий Сахаров стал лауреатом премии Союза журналистов России.

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Юрия Петровича и выражает соболезнование его родным и близким. Светлая память нашему коллеге…

Прощание пройдет в пятницу, 14 января, с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале на ул. Дзержинского, д. 27.