В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов XXIII областного журналистского конкурса «Золотое перо губернии», а также победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области.

Награды лучшим журналистам 2021 года вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР.

Награждение проходило 27 января в рамках празднования Дня российской печати в главном зале театра «СамАРТ».

Конкурс на призы Губернатора в 2021 году проводился по двум направлениям: «Год науки и технологий» и «170 лет Самарской губернии», по двум категориям: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Открывая мероприятие, Дмитрий Азаров призвал журналистов создавать истории, объединяющие людей.

Глава региона отметил, что коллективы СМИ — важнейший элемент общественного контроля и мониторинга.

- Вы чутко реагируете на запрос в обществе, на те проблемы, которые фиксируют и транслируют люди. Вы мониторите все информационное поле и всегда находитесь на острие самых значимых вопросов для жителей региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Надеюсь, что и в будущем, выявляя какие-то проблемные зоны и участки, которые всегда есть, помогая мне контролировать исполнение национальных проектов, реализацию важнейших проектов и объектов строительства, мы будем не забывать, что имидж региона создается именно информационным полем. И он во многом привлекает инвесторов, привлекает граждан из других регионов нашей великой родины, и он создает условия опережающего развития Самарской области.

В ходе торжественной церемонии Губернатор вручил выдающимся деятелям СМИ региона особые награды. Так, почётного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» удостоился главный редактор Большеглушицкой телекомпании «Пульс» Владимир Стрелкин. За общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награжден Владимир Полуянов, директор общества с ограниченной ответственностью «НЬЮС-ПРИНТ». За вклад в сохранение и развитие казахской культуры и национальных традиций на территории Самарской области Почетной грамотой Губернатора Самарской области была награждена заместитель главного редактора Большеглушицкой телекомпании «Пульс» Любовь Мельникова. За вклад в развитие средств массовой информации Самарской области Благодарностью Губернатора Самарской области поощрена Марина Хаустова, ответственный секретарь нефтегорской районной газеты «Луч».

Специальными призами конкурса в прошлом году были отмечены медийные проекты, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне – центральной теме 2020 года. За активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, формировании у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны и ее народа, за содействие укреплению и развитию общенационального сознания Благодарностью Губернатора Самарской области были поощрены главный редактор газеты «Чагринские зори» Клара Галимзянова и главный редактор «Самара – Городские информационные Системы» Елена Орлова.

Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова отметила важность командного духа в журналистском сообществе и поблагодарила коллег за их труд:

«Как здорово, что у нас сегодня есть возможность пообщаться вживую, узнать последние новости, порадоваться друг за друга. Мне сегодня хотелось бы вам сказать огромное спасибо за вашу работу, за ваше честное отношение к профессии. Какие вы классные! Вы — большие труженик. Каждый, сидящий в зале, заслуживает отдельных аплодисментов. Наверно, поэтому наша организация Союз журналистов является одной из лучших в России».

Кульминационной частью мероприятия стало награждение лауреатов премий Самарского областного отделения Союза журналистов России.

По итогам 2021 г. премию «Дебют» получила Виолетта Маджар – ассистент режиссера, журналист службы новостей ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство».

Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова за глубину и компетентность в освещении тем вручили Антону Рубину – ведущему радиоэфиров на радио «Эхо Москвы» в Самаре.

Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой получил Арменак Арутюнов, редактор отдела «Культура» издания «Волжская коммуна» ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство».

Премией «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова наградили Ксению Аитову, специального корреспондента отдела «Культура» газеты «Волжская коммуна» ГАУ СО «СО «Самарское областное вещательное агентство».

В номинации, обобщающей яркий журналистский путь, назвали Ирину Денисову, генерального директора ООО «ЛАДА-МЕДИА». Ирина Денисова получила награду «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой. В этот же вечер Ирина Денисова была отмечена еще одной наградой – почетной грамотой Союза журналистов России за успешную организацию и проведение фестиваля молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд».

В финале вечера назвали имена новых лауреатов журналистского конкурса – «Золотое перо губернии». Этот конкурс уже 23 года выявляет на журналистском поле Самарской губернии самые незаурядные, яркие и значительные имена.

В номинации «Интернет-издание» лауреатом стала Ольга Афанасьева, редактор самарского филиала АО ИД «Комсомольская правда – Самара»

В номинации «Электронные СМИ» лауреатами стали Анфиса Нагуманова, шеф-редактор службы новостей ГТРК «Самара» и Татьяна Потоцкая, заместитель главного редактора телевидении ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство».