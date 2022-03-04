НАТ НАПРАВИЛА МИНЦИФРЫ ПИСЬМО О ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

2 марта НАТ передала Минцифры РФ обращение с просьбой распространить меры поддержки, принятые в отношении IT-отрасли, на отрасль телерадиовещания.

Важнейшей из них НАТ видит налоговые льготы – особенно с учетом того, что подавляющую часть федеральных и региональных вещателей, активно развивающихся в digital-среде, можно отнести к понятию «Цифрового контура» РФ. «Для медиаотрасли также чрезвычайно важна и критична тема импортозамещения: как в области ПО, так и в области оборудования телерадиовещания», — отмечается в письме. В качестве мер, направленных на сохранение рекламного рынка и, соответственно, доходов вещателей, предлагается рассмотреть вопрос о снятии законодательных ограничений на рекламу алкогольной и рецептурной продукции, а также предоставление льгот по налогам с выручки за рекламу отечественных производителей. Предлагается вновь ввести мораторий Роскомнадзора на проведение в 2022 году проверок выполнения лицензионных требований и соблюдения законодательства в области СМИ. Кроме того, распространить мораторий на Федеральную налоговую службу, отменив проведение выездных, камеральных и встречных налоговых проверок.