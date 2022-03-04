Открыт прием заявок на конкурс фестиваля «Включайся!»

Национальная ассоциация телерадиовещателей открыла регистрацию заявок на участие в творческом конкурсе фестиваля детского телевидения «Включайся!».

Оформить заявку можно до 4 мая по ссылке target=»_blank»>http://ftp.nat.ru/kids/index.php. Фестиваль «Включайся!» пройдет в Москве, в концертном зале «Останкино» 8-10 июня 2022 г. Творческий конкурс проводится в двух категориях: «Работы любительских студий» и «Работы профессиональных студий». Номинации в первой категории: «Хочу все знать», «Детская служба новостей», «Дорога добра», «Пластилиновая ворона», «Не скучай!», «Кинолюбитель». Во второй категории работы принимаются в номинации «Взрослые детям». Подробности – на сайте НАТ.