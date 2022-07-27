Памяти Владислава Князева

Я Владислава Князева узнал задолго до того, как лично с ним познакомился.

Это и понятно, когда я только ступал на журналистскую стезю, он уже был не просто опытным газетчиком, прошедшим школу тогдашней фабрики кадров, «Волжского комсомольца», но и звездой на самарском журналистском небосклоне. Редким «обладателем» такого газетного жанра, как фельетон.

Владик Князев, так его звали близкие ему люди, вместе со своим другом и коллегой Владимиром Шикуновым выдавали «на-гора» фельетоны, юмористические рассказы. Были на нашей Средней Волге этакими Ильфом и Петровым. Кто из них был за Ильфа, кто за Петрова – история умалчивает. Но произведения из-под их перьев выходили достойные.

Так сложилось, что Владислав Князев не летал из издания в издание, не менял газеты как перчатки. Был последователен и постоянен. С таким же постоянным уважением к нему относилось руководство. Его ценили – и в «Волжском комсомольце, и в «Волжской заре», и в «Самарских известиях»…

Владик был мэтром в нашем непростом ремесле – мог почивать на лаврах. Но это не в его характере. Он всегда оставался азартным репортером. Помнится, я работал помощником первого секретаря обкома КПСС Вениамина Афонина. Звонит Князев: «Послушай, Володя, давай сделаем беседу с твоим шефом? Почти год работает, а еще никому не дал интервью? Не порядок!».

Понятно, что не порядок! Но мне, выходцу из областной газеты, тут же захотелось, чтобы первое развернутое интервью с первым руководителем области было в моей родной газете, в «Волжской коммуне» (обидятся ребята), но и перед напором Князева устоять не смог. И вскоре в «Волжской заре» появилось прекрасное интервью с Афониным, в котором были даны ответы на многие интересующие людей вопросы…

И вот Владислава Князева с нами нет.

Печально! Уходят легенды.

Но уходя из этой жизни, они оставляют глубокий и яркий след. Такой след оставил и Владислав Князев.

Мы будем помнить тебя, Владик!

Владимир Бабенков,

Заслуженный работник культуры России,

Директор филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»,

Заместитель председателя СОО СЖР