История, люди, даты

УТРАТА

На 83-году жизни ушёл Владислав Владимирович Князев.

Член Союза журналистов России, писатель, общественный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

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Не стало человека, который олицетворял собой  всю самарскую журналистику. Честный, принципиальный, смелый, непоколебимый в своих жизненных и профессиональных принципах, Владислав был душой тех творческих коллективов, где прошла его журналистская жизнь.

«Волжский комсомолец», «Волжская заря», «Самарские известия» — все эти авторитетные издания помнят силу горячего князевского слова, его энтузиазм и глубокую веру в безусловную победу добра над злом.

Наш коллега показывал пример во всем не только молодежи, но и старшему поколению  газетчиков. Он стоял у истоков общественного движения за возвращение нашему городу его исторического названия. Перу Владислава Князева принадлежат страстные публицистические  статьи и  острые фельетоны, которые требовали  истинного гражданского мужества.

Многие нынешние самарские журналисты могут с полным правом назвать себя учениками  Владислава Князева. Он учил не длинными занудными наставлениями, а личным примером и   истинным товарищеским отношением. В него верили, за ним тянулись те, кто чувствовал себя неуверенно в бушующем журналистском море.

Печально, что уходят легенды самарской журналистики. Вместе с ним уходит целая эпоха.

Самарское областное отделение Союза журналистов России глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память!

 