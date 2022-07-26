На 83-году жизни ушёл Владислав Владимирович Князев.

Член Союза журналистов России, писатель, общественный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Не стало человека, который олицетворял собой всю самарскую журналистику. Честный, принципиальный, смелый, непоколебимый в своих жизненных и профессиональных принципах, Владислав был душой тех творческих коллективов, где прошла его журналистская жизнь.

«Волжский комсомолец», «Волжская заря», «Самарские известия» — все эти авторитетные издания помнят силу горячего князевского слова, его энтузиазм и глубокую веру в безусловную победу добра над злом.

Наш коллега показывал пример во всем не только молодежи, но и старшему поколению газетчиков. Он стоял у истоков общественного движения за возвращение нашему городу его исторического названия. Перу Владислава Князева принадлежат страстные публицистические статьи и острые фельетоны, которые требовали истинного гражданского мужества.

Многие нынешние самарские журналисты могут с полным правом назвать себя учениками Владислава Князева. Он учил не длинными занудными наставлениями, а личным примером и истинным товарищеским отношением. В него верили, за ним тянулись те, кто чувствовал себя неуверенно в бушующем журналистском море.

Печально, что уходят легенды самарской журналистики. Вместе с ним уходит целая эпоха.

Самарское областное отделение Союза журналистов России глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память!