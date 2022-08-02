Прими участие в конкурсе «Золотое перо губернии»-2022!

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в областном журналистском конкурсе «Золотое перо губернии» !

Конкурс проводит Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Также принимаются заявки на соискание именных премий Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Заявки и материалы принимаются до 18 ноября 2022 года (включительно) в Доме журналиста по адресу: г. Самара, ул.Самарская, 179.

Телефоны для справок: 8 (846) 333-65-48, 332-68-39, 332-02-72.

ПОЛОЖЕНИЯ о конкурсах смотрите по ссылкам: http://sjrs.ru/wp/?page_id=652 , http://sjrs.ru/wp/?page_id=168.