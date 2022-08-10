Студенты ПВГУС сняли ролик о привлекательности Тольятти

Летом у кого-то каникулы, а вот у студентов Поволжского государственного университета сервиса — время творческой реализации. Недавно молодые люди вместе с пресс-службой ПВГУС сняли видеоролик о туристической привлекательности Тольятти.

ПВГУС – участник Программы молодежного и студенческого туризма, приглашает студентов российских вузов провести незабываемые дни в путешествии по Тольятти и Самарской области!

Регистрируйтесь на сайте студтуризм.рф и оставляйте заявку!

Вы откроете для себя Жигулевские горы, достопримечательности Тольятти и Самарской области. Возможностей – море! В том числе – стажировки на крупных предприятиях химпрома – ООО «Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») и ООО «Озон».

Заходите на страничку Университета сервиса на сайте Студтуризма https://студтуризм.рф/university/G5qYEw8lls и оставляйте заявку!

https://vk.com/video-23600641_456239165?list=2f45e0bc4e1c688e38