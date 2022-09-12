И снова ГОЛЬФ!

14 сентября в Доме журналиста состоится пресс-конференция, где обсудят сразу два информационных повода: «15 лет Самарской областной Федерации развития гольфа» и «Подготовка юбилейного турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ».
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа».
О достижениях самарских спортсменов, планах и перспективах развития гольфа в Самарской области расскажут спикеры:
- Носков Игорь Александрович, президент Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа»,
- Фесенко Владимир Антонович, директор Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер высшей категории, главный тренер спортивной сборной области по гольфу, спортивный судья всероссийской категории,
- Лысов Евгений Александрович, заместитель директора Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер юниорской сборной России по мини-гольфу, старший тренер сборной области по гольфу.
Гость встречи – многократный Чемпион России по мини-гольфу, мастер спорта по гольфу Тимур Рашидович Рамазанов.
В ходе пресс-конференции будут обсуждены вопросы:
- Достижения и успехи Самарской областной общественной организации «Федерации развития гольфа» за 15 лет.
- Результаты выступлений гольфистов Самарского региона на международных и всероссийских соревнованиях.
- Подготовка Х-го турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ (дата проведения – 24 сентября 2022 г., г. Тольятти, Ледовый Дворец спорта «Лада-Арена», адрес: ул. Ботаническая, д.5, Северный вход, 2 этаж).
Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!
Аккредитация обязательна: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 332-02-72. В заявке необходимо указать: Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.
Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь ), т. 8-987-921-99-28.(846) 332-68-39; 332-02-72.