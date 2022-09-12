И снова ГОЛЬФ!

14 сентября в Доме журналиста состоится пресс-конференция, где обсудят сразу два информационных повода: «15 лет Самарской областной Федерации развития гольфа» и «Подготовка юбилейного турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ».



Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа».

О достижениях самарских спортсменов, планах и перспективах развития гольфа в Самарской области расскажут спикеры:

Носков Игорь Александрович , президент Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа»,

, президент Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», Фесенко Владимир Антонович , директор Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер высшей категории, главный тренер спортивной сборной области по гольфу, спортивный судья всероссийской категории,

, директор Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер высшей категории, главный тренер спортивной сборной области по гольфу, спортивный судья всероссийской категории, Лысов Евгений Александрович, заместитель директора Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер юниорской сборной России по мини-гольфу, старший тренер сборной области по гольфу.

Гость встречи – многократный Чемпион России по мини-гольфу, мастер спорта по гольфу Тимур Рашидович Рамазанов.

В ходе пресс-конференции будут обсуждены вопросы:

Достижения и успехи Самарской областной общественной организации «Федерации развития гольфа» за 15 лет. Результаты выступлений гольфистов Самарского региона на международных и всероссийских соревнованиях. Подготовка Х-го турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ (дата проведения – 24 сентября 2022 г., г. Тольятти, Ледовый Дворец спорта «Лада-Арена», адрес: ул. Ботаническая, д.5, Северный вход, 2 этаж).

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация обязательна: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 332-02-72. В заявке необходимо указать: Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь ), т. 8-987-921-99-28.(846) 332-68-39; 332-02-72.