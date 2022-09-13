Прими участие в областной спартакиаде по мини-гольфу среди СМИ!

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас стать участниками X-й областной спартакиады по мини-гольфу среди сотрудников СМИ!

Дата: 24 сентября 2022 г.

Место проведения: г. Тольятти, ул. Ботаническая, 5, ледовый дворец спорта «Лада-Арена».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России,Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа».

Спартакиада по мини-гольфу среди сотрудников СМИ проводится с целью повышения спортивного мастерства участников и популяризации мини-гольфа в Самарской области, а также для формирования потребности в здоровом образе жизни и вовлечения сотрудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Программа соревнований:

11:00. — 12.00. — регистрация участников соревнований.

12:00. — 12.20. — построение и открытие соревнований.

12.30. – 14.30. — общий старт, соревнования.

14.30. – 15.00. — подведение итогов и награждение.

15.30. — 18.00. — экскурсия по Ледовому Дворцу спорта, встреча с представителями хоккейного клуба «Лада».

18.0 — 20.00 - хоккейный матч «Лада» (Тольятти) — «Зенит» (Москва).

Приглашаем редакционные коллективы принять участие в Чемпионате и представить команду игроков в количестве 2-3 человек.

Допуск на спортивный объект производиться по предъявлению документа удостоверяющего личность и по спискам, составленным по предварительным заявкам, предоставленным за 5 дней до начала соревнований.

Участникам соревнований необходимо иметь при себе полис обязательного медицинского страхования.

Для участия необходимо прислать заявку (форма прилагается) до 20 сентября в Союз журналистов по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru.

Тел. для справок:

Елена Абкина (рук-ль пресс-службы СОО СЖР),

т. 8-917-159-00-20, (846) 332-68-39;

Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР),

т. 8-987-921-99-28, (846) 332-02-72.