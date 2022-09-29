«СВЕЖАЯ ГАЗЕТА. КУЛЬТУРА» НОВЫЙ НОМЕР

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№18, сентябрь 2022)

Близится к концу этот чудный 2022-й. Похоже мы провожаем его, не особо тяготясь в выборе эпитетов по поводу его ухода. Часть из нас, кстати, успела проститься заранее, уже успев двумя ногами перепрыгнуть в следующий год, кстати, 5783-й. С чем мы нас от всего сердца и поздравляем.

Но новый год все-таки и его приход стоит сопроводить пусть не веселыми, но играми и развлечениями. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР предложил чуть опередить Михаила Эпштейна и заранее начать игру в «Слово года» – «Нам не дано предугадать…» Присоединяйтесь.

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Последние две недели были полны разномасштабными событиями, которые наши авторы постарались если не осветить, то, по крайней мере, проинформировать, что они случились.

В количественном соревновании лидируют изобразительные искусства: выставка к 95-летию Юрия Ивановича Филиппова в областном художественном музее («Облака над Волгой» Татьяны ПЕТРОВОЙ), юбилейная – Николая Лукашука в «Новом пространстве» («Городские этюды» Светланы ШАТУНОВОЙ), акварелей и путевых зарисовок сестер монастыря святой Марии Магдалины в Иерусалиме («Пою Богу моему»).

Последние дни работает в театре «Самарская площадь» выставка московского скульптора Владимира Амадео и самарского живописца Аллы Шахматовой, приуроченная к 35-летию театра («Искусство, вдохновленное рождением новой жизни»).

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Любители театра могли побывать на премьерах в тольяттинских театрах – Молодежном драматическом на «Гранатовом браслете» по произведениям Александра Куприна («Игра в благородство» Александра ТИХОНОВА) и «Колесо» на премьере спектакле «Татищев. Сказание о звере мамонте» завлита театра Александра Игнашова («Политинформация» Вячеслава СМИРНОВА).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР побывал на премьере в театре кукол «Лукоморье» на «Лавке путешествий» по сказкам Джанни Родари («Волшебный Дворец путешествий»).

Автор, который/ая/ые попросил/ла/ли назвать его/ее/их Анастасия КАМЕНЕВА добросовестно отсидел/ла/ли на всех событиях Лаборатории молодой режиссуры в СамАрте («Этот трудный подростковый возраст»).

А Анна ЛАЗАНЧИНА, наш главный зритель на фестивале «DSCH. Шостакович. ХХ век», открыла фестивальные репликой на оперетту Дмитрия Дмитриевича «Москва, Черёмушки», показы которой Самарский академический театр оперы и балета, без подобающей гордости носящий имя великого композитора, почему назвал премьерными, Второй частью «реплики» стала рецензия на симфонический концерт в Самарской филармонии («Начало»).

В этом же номере – рецензия Дмитрия ДЯТЛОВА на клавирабенд Ивана Бессонова в Самарской филармонии («Всё лучшее впереди»), рассказ Анны ЛАЗАНЧИНОЙ о премьере симфонической сказки самарского композитора Илоны Дягилевой и завершение дилогии Марианны МЖЕЛЬСКОЙ о концертах к 90-летию Сергея Слонимского («Портреты в домашнем интерьере»).

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Газета продолжает знакомить с народными мастерами Самарской области в рамках Года культурного наследия народов России («Только буржуа покупают мебель, настоящие аристократы ее наследуют» Петра КОРАБЕЛЬНИКОВА).

Наш автор Анна СИНИЦКАЯ побывала на книжно-музыкальном фестивале «Время читать» («Книги, ракеты и космическая балалайка»). А Елена ЖИДКОВА, отправившаяся на краеведческий фестиваль в Бузулук, написала по нашей просьбе очерк «Бузулук – маленькая Самара».

Среди других событий – спецгашение почтовых марок с архитектурными памятниками Самары («Вечная музыка»); шефская инициатива Общественного совета министерства культуры Самарской области («Круто мы попали в музей»); итоги конкурса «Виват, Баян!»; открытие мемориальной доски Евгению Юрковскому («Сызрань театральная»); победа тольяттинской Татищевской библиотеки в конкурсе культурных инициатив («В ранге модельной»); экспресс-гастроли Донецкого музыкально-драматического театра («Народная летопись»); проект областной детской библиотеки («Услышать книгу»); открытие Лаборатории музыкальной информатики и электронной музыки в Приволжской Детской школе искусств.

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Это первая «тетрадка» газеты – «событийная». Теперь о второй. В ней «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ («Мадам и осень»); лекция, «читанная» Михаилом ПЕРЕПЕЛКИНЫМ на «Факультете ненужных вещей» («Роняет лес»); социокультурное эссе Сергея ГОЛУБКОВА «Фантомы, фетиши и неомифы в сознании современного человека»; аналитическая статья Константина ПОЗДНЯКОВА «Грувовая индишатина».

В номере мы завершаем сразу два «лонгрида» – «Ух ты, Безымянка!» Владимира САМАРЦЕВА/Светланы ВНУКОВОЙ и «О Маяковском: хрестоматийное как неизвестное» Валерия БОНДАРЕНКО.

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В разделе «Память Культуры» – «Памяти Учителя» (эссе Татьяны АНДРЕЕВОЙ «Фея» о Надежде Черниковой); начало мемуара Игоря ВОЩИНИНА «Николай Левиновский. Саратов – Самара – Нью-Йорк» к 100-летию отечественного и 60-летию самарского джаза; «Навеки Годар» – эссе Леонида НЕМЦЕВА памяти Мастера; дискуссионный материал Аркадия СОЛАРЕВА «В память тех, кого зарыли в шар земной».

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – новая страница – о прозаике и путешественнике Евгении Львовиче Маркове. В цикле «О языке» Татьяны РОМАНОВОЙ – «Новых улиц имена».

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Что же делать в свободное от чтения «Свежей газеты» время?

Константин ПОЗДНЯКОВ – «Читать вместе» («Тихо спрыгнул желтый ангел»), Вадим КУЗНЕЦОВ – «Смотреть вместе» («Пиноккио»), Герман ДЬЯКОНОВ – вспомнить о книгах, у которых есть судьбы («Чтение для умненьких детишек 75 лет»), а ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – «Сходить в музей вместе» («Выставка советских игрушек»).

А можно сходить на Beat Film Festival или на спектакли «Лучших театра мира в «Художественном»; побывать в «Мастерской Валерия Бондаренко» или на юбилейном вечере Тольяттинской писательской организации.

Те, кто пропустил показы в Лаборатории молодой режиссуры, могут успеть на проект СамАрта «Свободная сцена».

Или написать «Всеобщий музыкальный диктант» и приготовиться к фестивалю искусств «Самарская осень».

Мало? Есть еще 43 «Самарские премьеры», а еще – «Книжная полка» и анонс от издательского дома «Бахрах-М».

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»