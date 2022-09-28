Самарское губернское телевидение вошло в число победителей конкурса Медиафорума-2022.

Подведены итоги главного профессионального творческого конкурса «Медиафорума-2022″.

В понедельник, 27 сентября, были объявлены имена дипломантов и победителей. В номинации «Лучшая авторская публикация/программа» 1 место заняла Потоцкая Татьяна Олеговна, телеканал «Самарское губернское телевидение», Самарская область, за интервью «Ольга Шелест: «Наши дети – инопланетяне».

Напомним, что к участию в конкурсе было допущено 623 заявки – их подали аккредитованные на форуме сотрудники средств массовой информации. Победители определялись в нескольких номинациях: «Лучшая операторская работа/работа фотографа», «Лучший дизайн», «Лучшая авторская публикация/программа», «Спецпроект/акция года». Также впервые в этом году была учреждена номинация «Лучшая группа/аккаунт СМИ в социальных сетях/мессенджерах».

Объявление победителей профессионального творческого конкурса Медиафорума-2022 проходило в Киноконцертном зале гостиницы «Жемчужина» города Сочи.

Имена дипломантов и авторов, занявших 2-е и 3-е места, объявил секретарь СЖР Владимир Касютин. Дипломы и памятные статуэтки вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Поздравляем наших коллег с заслуженной победой в конкурентной борьбе! Желаем успехов и новых творческих взлетов!

Итоги профессионального творческого конкурса Медиафорума «ВСЯ РОССИЯ–2022»

Номинация «Лучшая операторская работа/работа фотографа»

В номинации получено 54 заявки

Победители

1 место

Васильев Кирилл Валентинович, газета «Горняцкая правда», Челябинская область, за цикл публикаций о борьбе с пожарами

Королева Светлана Алексеевна, телерадиокомпания «Ника», Калужская область, за специальный проект «Письма Победы»

Лызаев Евгений, телерадиокомпания «Нижнекамск-Информ», Республика Татарстан, за работу над фильмом «Вяземский котел»

2 место

Мартынов Александр Викторович и Друзякин Юрий Константинович, телеканал «ДОН 24», Ростовская область, за программу «У нас в Ростове»

Рац Борис Маркович, «Медиахолдинг «Экспресс», Пензенская область, за работу над фильмом «РУБЕЖ»

Юшин Алексей Валерьевич, газета «Пензенская правда», Пензенская область, за обложки «А в целом хорошее было лето!», «И звезды возвращаются домой», «Крути педали, пока на чай не дали»

3 место

Архипов Андрей Леонидович, газета «Воронежский курьер», Воронежская область, за фоторепортаж «Держи на счастье»

Белякова Ольга Львовна, старший фотокорреспондент газеты «Липецкая газета», Липецкая область – за цикл публикаций

Седяшева Юлия Олеговна, сетевое издание «Информационное агентство «Пенза-Пресс», Пензенская область – за фоторепортаж «Встреча эвакуированных из Донбасса в Пензе»

Дипломанты

Дуванов Сергей Михайлович, фотокор газеты «Донские вести», Липецкая область – за цикл публикаций

Заковоротная Анастасия Андреевна, фотокор газеты «Восход», Краснодарский край – за цикл публикаций

Стеценко Яна Геннадьевна, главный редактор газеты «Калининец», Краснодарский край – за цикл публикаций

Номинация «Лучший дизайн»

В номинации получено 89 заявок

Победители

1 место

Газета «Воронежский курьер», Воронежская область, главный редактор Подгайный Борис Владимирович

Газета «Семёрочка», Воронежская область, главный редактор Тулупов Василий Владимирович

Журнал для детей «Чердобряк», Пензенская область, учредитель Танцырева Марина Анатольевна

2 место

Газета «Наш Красноярский край», Красноярский край», главный редактор Акентьева Инесса Геннадьевна

Газета «Областная газета», Свердловская область, главный редактор Лакедемонский Александр Андреевич

Журнал «ЛИЦА Липецкой области», Липецкая область, главный редактор Абрамов Михаил Станиславович

место

Газета «Огни Енисея», Красноярский край, главный редактор Климович Любовь Ивановна

Газета «Стальная искра», Челябинская область, главный редактор Григорьева Зоя Геннадьевна

Газета «Зори», Краснодарский край, главный редактор Бондаренко Ольга Александровна

Дипломанты

Детский журнал «Золотой ключик», Липецкая область, главный редактор Милютинская Софья Николаевна

Газета «Новь», Пензенская область, главный редактор Каленин Олег Аркадьевич

Газета «Сельская нива», Липецкая область, главный редактор Долгих Татьяна Алексеевна

Газета «Сельские новости», Челябинская область, главный редактор Цыганова Александра Александровна

Номинация «Лучшая группа (аккаунт) СМИ в социальных сетях, мессенджерах»

В номинации получено 74 заявки

Победители

место

Газета «Борисоглебский вестник», Воронежская область, главный редактор Татьяна Петровна Писклова

Газета «Организатор», Калужская область, главный редактор Гусева Елена Александровна

Сетевое издание «Ямал-Медиа», Ямало-Ненецкий автономный округ, главный редактор Зулинова Марья Андреевна

2 место

Газета «Ирбейская правда», Красноярский край, главный редактор Юдакова Лариса Арсеньевна

Портал Липецкмедиа, Липецкая область, главный редактор Ионов Максим Владимирович

ОТВ, Челябинская область, главный редактор Шевченко Оксана Владимировна, за канал в Яндекс. Дзен «ОнлайнТВ. Реальное видео»

Газета «Нижегородская правда», Нижегородская область главный редактор Авдеева Лариса Анатольевна

3 место

Газета «Боровские известия», Калужская область, главный редактор Баринов Максим Александрович

Газета «Подгоренец», Воронежская область, главный редактор Кравец Людмила Ивановна

Газета «Саткинский рабочий», Челябинская область, главный редактор Зайцева Светлана Васильевна

Газета «Сельская газета», Краснодарский край, главный редактор Гаплевская Жанна Чабовна

Дипломанты

Газета «Заря Кубани», Краснодарский край, генеральный директор, главный редактор Дейнега Владимир Михайлович

Газета «Лебедянские вести», Липецкая область, главный редактор Барков Роман Николаевич

Газета «Лискинские известия», Воронежская область, главный редактор Демкин Сергей Леонидович

Газета «Маяк», Липецкая область, главный редактор Ткачев Сергей Васильевич

Номинация «Лучшая авторская публикация/программа»

В номинации получено 202 заявки

Победители

1 место

Гаврилюк Ольга Ильинична, Областное телевидение, Челябинск, за спецрепортаж «Приговор. Остаться мамой»

Гулина Лариса Александровна, газета «Пензенская правда», Пензенская область, за очерк «Как спасали Аню Сидорову»

Ибрагимова Умай Ибрагимовна, Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» им. Гаруна Курбанов, за спецрепортаж «Дагестанцы не прошли тест на алчность»

Потоцкая Татьяна Олеговна, телеканал «Самарское губернское телевидение», Самарская область, за интервью «Ольга Шелест: «Наши дети – инопланетяне»

Яковлева Алла Викторовна, газета «Вадинские вести», Пензенская область, за очерк «Мам, ты только Тошку сбереги» (памяти земляка, погибшего в ходе спецоперации на Украине)

2 место

Мотаева Тамара Викторовна, газета «Ольховатский вестник», Воронежская область, за очерк «Задание – выжить. История одной семьи, которая сумела выехать из Мариуполя в Ольховатку во время штурма города»

Мартиросов Александр Иванович, Нижнетагильская телекомпания «Телекон», Свердловская область, за документально-игровой фильм «Тагил 300»

Сейидов Юрий Михайлович, газета «Горняцкая правда», Челябинская область, за очерки «Наша Клаудия Кардинале», «Просто русская мать»

Февралёва Светлана Николаевна, газета «Пензенская правда», Пензенская область, за очерк «Откровения звездного неба»

3 место

Дремова Светлана Андреевна, газета «В 24 часа», Краснодарский край, за очерки «Струны его души», «Жизнь и футбол Леонида Лазариди», «Плачьте, но вспоминайте»

Нестеренко Анастасия Николаевна, газета «Задонская правда», Липецкая область, за очерк «Призрак Ласточки»

Одинцова Влада Вячеславовна, ТРК «Удмуртия», за программу «Цыгане» из цикла «Кто мы»

Панфилова Инна Петровна, радиоканал «ФМ-на Дону», АО «Дон-медиа», Ростовская область, за программу «Здарова бывали»

Дипломанты

Баззаева Алина Витальевна, Информационный портал «15-й Регион Медиа», Республика Северная Осетия-Алания – за публикации «Первая леди российского футбола: Светлана Бекоева»; «Как убийство известного футболиста помогло раскрыть серию дерзких преступлений в Северной Осетии»

Боровинская Ульяна Евгеньевна, газета «Дальневосточный Комсомольск», Хабаровский край, за цикл программ «Двое-на-Амуре. Про любовь, про Комсомольск»

Бочкарева Марина Васильевна, газета «Прихопёрье», Воронежская область, за очерк «Смалодушничать не имел человеческого права»

Васильева Елена Александровна, газета «Регион 64», Саратовская область, за очерк «Врачи подарили пациентке женское сердце и новую жизнь»

Ватутин Максим Николаевич, газета «Власть Советов», Краснодарский край, за очерк «Сказ о династии Блискавка»

Долотова Наталья Васильевна, газета «Грани», Красноярский край, за очерк «Закон шести рукопожатий: Счастливы вместе»

Новикова Ирина Александровна, газета «Прикубанские огни», Краснодарский край, за публикации «О театре замолвите слово», «Бизнес в перьях», «Чтобы вернуться нужно уехать»

Скрипина Милена Михайловна, газета «Апшеронский рабочий», Краснодарский край, за очерк «Богу не было угодно, чтобы я умер…»

Сокова Ольга Сергеевна, газета «Сурские просторы», Пензенская область, за очерк «КРУТОЙ ЗАМЕС: от расцвета до заката»

Тетерина Ольга Владимировна, газета «Вести Верхоянья», Республика Саха (Якутия), за очерк «Жизнь в полной изоляции от цивилизации»

Токболатова Бурлият Мовсаровна, газета «Дагестанская правда», Республика Дагестан, за публикацию «Сохранить бы вкус Родины»

Турчина Елена Владимировна, газета «Родное Придонье», Воронежская область, за очерки «Тульский самовар, рушники и чайники», «Женские костюмы, лапти, кухонная утварь»

Фатеева Елена Александровна, газета «Краснокутские вести», Саратовская область, за публикации «Выстраданный, вымоленный, желанный», «Средь степи, подпёртый ветром, Крест стоит…»

Шигина Юлия Сергеевна, газета «Огни Кубани», Краснодарский край, за очерк «Без вести похоронен»

Федосов Александр Петрович, телерадиокомпания «11 канал», Свердловская область, за программу «Собрание редкостей»

Цевун Любовь Николаевна, газета «Канские ведомости», Красноярский край, за очерк «Сибирь, навек ты мне, родная дорога»

Номинация «Спецпроект/акция года»

В номинации получено 204 заявки

Победители

1 место

Газета «Волна», Калининградская область, главный редактор Обрехт Оксана Георгиевна, за спецпроект «От Кёнигсбергерштрассе до Курортного проспекта: путешествие из Кранца в Зеленоградск»

Газета «Жизнь района», Челябинская область, главный редактор Ушакова Светлана Анатольевна, за спецпроект «Создание и установка памятника павшим на Курской дуге»

Сообщество во ВК, Издательский дом «Калужские губернские ведомости», Калужская область, за спецпроект «Экспедиция – день за днем»

Газета «Якутск Вечерний», Республика Саха (Якутия), главный редактор Иванова Мария Вячеславовна, за акцию газеты по безопасности детских площадок.

2 место

Издательский дом «Липецкая газета», Липецкая область, директор Богданов Андрей Владимирович, за спецпроект «Мы из Ельца»

Сетевое издание PRAVDA-NN.RU, Нижегородская область, главный редактор Авдеева Лариса Анатольевна, за спецпроект «Мой Нижний»

Газета «Павловский металлист», Нижегородская область, главный редактор Малюгина Елена Валерьевна, за спецпроект «Литературная карта»

Информационный портал города Шахты, Ростовская область, директор – главный редактор Севостьянова Белла Анатольевна, за спецпроект «Преображение»

3 место

Газета «Огни Кубани», Краснодарский край, главный редактор Смирнова Марина Александровна, за цикл публикаций «Двор моего детства»

Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон», РСО-Алания, главный редактор Каргинова Ирина Валерьевна, за спецпроект «Хочу в Аланию»

Газета «Перекресток», Ростовская область, директор — главный редактор Алипова Светлана Анатольевна, за акцию «Роза для хутора Погорелова»

Газета «Советская Сибирь», Новосибирская область, главный редактор Назаренко Юлия Викторовна, за благотворительную акцию «Сердечная ниточка»

Дипломанты

Газета «Азия-Экспресс», Забайкальский край, главный редактор Потяев Александр Викторович, за приложение «Наш дом — Забайкалье» — Год культурного наследия в России

Газета «Алапаевская искра», Свердловская область, главный редактор Вострикова Светлана Григорьевна, за акцию «Сгущёнка для солдата»

Газета «Аннинские вести», Воронежская область, главный редактор Шалатов Александр Владимирович, за спецпроект «Путеводитель по району»

Газета «Восход», Воронежская область, главный редактор Бардакова Елена Анатольевна, за спецпроект «Фамильное наследие»

Газета «Вперёд», Курганская область, главный редактор Иванова Алёна Геннадьевна, за спецпроект «Вперёд – по Зауралью!»

«Издательский дом «Грани», Чувашская Республика, главный редактор Колыванова Наталия Витальевна, за спецпроект «Лучшая клумба

Новочебоксарска»

Газета «Горячий Ключ», Краснодарский край, главный редактор Веременко Юлия Вячеславовна, за спецпроект «В поход с «ГК»

Газета «Донская новь», Воронежская область, главный редактор Ковалева Ольга Викторовна, за спецпроект «Это наша с тобой география»

Газета «Звезда», Воронежская область, главный редактор Горских Елена Владимировна, за акцию «Бобровские узоры»

Газета «Звезда», Липецкая область, главный редактор Бибикова Екатерина Виталиевна, за спецпроект «Пойдём — побегаем!»

Газета «Знамя труда», Воронежская область, главный редактор Можаева Людмила Анатольевна, за спецпроект «Раритет»

ООО «Инком», Свердловская область, директор Инькова Елена Равильевна, за акцию «Транспарант бесплатно» к празднику «День Победы»

Газета «Искра», Челябинская область, главный редактор Иванникова Алиса Гумаровна, за спецпроект «Еткуль прошлый и настоящий — для будущего»

Газета «Калининградская правда», Московская область, главный редактор Бададгулова Юлиана Георгиевна, за спецпроект «Душа с душою говорит»

Газета «Калужская неделя», Калужская область, главный редактор Амбарцумян Анри Юрьевич, за проект «Страна пионерия»

Газета «Карталинская новь», Челябинская область, главный редактор Жамбусинова Сания Рахмеджановна, за проект «Корневая песня – песня души»

Газета «Кантемировский вестник», Воронежская область, главный редактор Милещенко Виктор Николаевич, за спецпроект «Путь к Победе»

Газета «Ливенская газета», Орловская область, главный редактор Агашкова Елена Анатольевна, за проект «Мама для семей с детьми»

Радиостанция «Липецк FM», Липецкая область, главный редактор: Дулова Екатерина Сергеевна, за акцию «Вокруг талии за 80 дней»

Газета «Нейва», Свердловская область, главный редактор Стрельцова Елена Владимировна, за спецпроект «Почувствуй Урал!»

Газета «Новое время», Пензенская область, главный редактор Радаева Ольга Александровна, за акцию «Святое дело»

Газета «Острогожская жизнь», Воронежская область, главный редактор Гроссу Галина Дмитриевна, за проект «Чтобы помнили»

Газета «Рабочий», Красноярский край, главный редактор Бормотова Ирина Витальевна, за спецпроект «По святыням России»

Газета «Сердобские новости», Пензенская область главный редактор Евушкина Людмила Юрьевна Спецпроект «Стела нового формата»

Газета «Сурская правда», Пензенская область главный редактор Чернышова Надежда Анатольевна, за спецпроект «Парк – в наследство»

Журнал «Татарстан», Республика Татарстан, главный редактор Вафина Татьяна Николаевна, за спецвыпуск, посвящённый литературе «Описывать бесцельно – надо читать»

Газета «Тихорецкие вести», главный редактор Гордеева Наталья Викторовна, за цикл публикаций «Вести» вместе»

Газета «Эхо», Кемеровская область, главный редактор Вострикова Ольга Викторовна, за спецвыпуск «Жираф»

По материалам: https://ruj.ru/