УФАС ответил на вопросы редакторов районных СМИ

В Доме журналиста прошел семинар для районных и городских СМИ. В семинаре приняли участие редактора и руководители рекламных отделов. На повестке – актуальные темы: «Правоприменительная практика Самарского УФАС России. Маркировка рекламы в соцсетях».

Вели семинар спикеры: Марина Шабанова, заместитель руководителя Самарского УФАС России, Елена Корцова, начальник отдела контроля рекламного законодательства, Юлия Кобзева, председатель Ассоциации районных и городских СМИ Самарской области.

Участники семинара отметили, что встреча была очень полезной. За последнее время в связи с изменениями в законодательстве накопилось много вопросов. Сотрудники Самарского УФАС дали разъяснения, опираясь на конкретные примеры.

Организаторы семинара — Самарское областное отделение Союза журналистов России, Ассоциация районных и городских СМИ, Самарский УФАС России — приняли решение продолжить встречи и в следующем году.