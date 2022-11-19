Продолжается акция «Профессия – журналист», объявленная Самарским областным отделением Союза журналистов России. Главная цель – углубленное знакомство школьников с профессией.

13 ноября состоялась очередная встреча ветеранов самарской прессы с будущими звездами местной журналистики, девчонками и мальчишками школы № 42 Железнодорожного района.

Кстати, этот адрес нам хорошо известен, здесь мы уже выступали несколько раз в прошлом учебном году. А теперь вот предстояло знакомиться с теми, кому едва исполнилось девять лет! Да, к нашей профессии проявляет интерес более юное поколение. Причем, очень пытливое.

Начали с вопроса проявления и воспитания патриотизма и гражданской ответственности журналистов. Это — в связи с начатой 24 февраля специальной военной операцией. Никакой натяжки здесь нет, так как встала маленькая девчушка и сказала: «Мой папа ушел на войну…». В такой ситуации ничего выдумывать не надо. Это настоящий взрослый разговор.

Конечно же, наши юные друзья спрашивали, как стать журналистом, требуется ли писать заметки каждый день, надо ли знать русский язык «на пять», какая зарплата у журналистов.

Примерно такие же вопросы задавали накануне, в минувший четверг, старшеклассники школы № 13 на встрече с ветеранами печати. Правда, интересовались и более философскими вопросами, в том числе, о свободе слова и свободе печати. Понятно, возраст обязывает.

В планах наших ветеранов побывать в детском подростковом клубе «Металлург» в Кировском районе, где организована «Школа молодых журналистов». Как всегда состоится профессиональный разговор.

Александр ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России.