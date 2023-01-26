Соболезнование

С прискорбием сообщаем, что в возрасте 87 лет ушел из жизни Азаров Игорь Георгиевич, отец Дмитрия Игоревича Азарова, губернатора Самарской области.

Азаров Игорь Георгиевич многие годы своей жизни посвятил тренерской деятельности. Особое внимание уделял работе с подростками, приобщал ребят к баскетболу, к здоровому образу жизни, развивал таланты и способности, помогал формированию нравственных ориентиров.

Для своей семьи Игорь Георгиевич был настоящей опорой, поддержкой. Он воспитал замечательных детей и внуков, гордился их успехами и достижениями, искренне радовался, что продолжаются и укрепляются семейные традиции.

Самарское областное отделение Союза журналистов России выражает глубокие соболезнования Дмитрию Игоревичу Азарову и всей его семье в связи с невосполнимой потерей.

Светлая память…