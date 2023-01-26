«СВЕЖАЯ ГАЗЕТА. КУЛЬТУРА» первый номер года

Читаем новый номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 1), вышедший сегодня, 26 января 2023 года.

Электронная версия газеты: http://sjrs.ru/wp/?page_id=838

Свой первый номер «Свежей газеты.Культуры» представляет новый главный редактор издания Лукьянова Ирина Анатольевна!

Поэтому, уважаемые читатели, вы встретите, помимо привычных газетных рубрик, новые. Первая страница газеты, как раз и знакомит вас с новой рубрикой «В чьих глазах красота?». Также, весь год, на первой полосе газеты будут представлены графические работы самарских художников, членов Самарской организации Союза художников России.

С номером газеты по прежнему можно познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.