Уважаемые коллеги, приглашаем вас на «круглый стол»!



В Доме журналиста (Самарская,179) 1 февраля в 12:00 состоится круглый стол на тему «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины: единство и борьба противоположностей».

Предварительные вопросы к обсуждению:

Как культура и гуманитарное знание влияют на научный прогресс, может ли современная наука обойтись без этической составляющей — даже в самых сугубо «технических» своих областях.

Не надуман ли конфликт «физиков и лириков».

Не пришло ли время нового ренессансного взаимопроникновения эстетической, этической и естественнонаучной, технической мысли, как это было во времена Леонардо да Винчи, и других великих эпохи Возрождения.

Участники дискуссии:

Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России

Ирина Анатольевна Лукьянова, главный редактор издания «Свежая газета. Культура»;

Ольга Сергеевна Наумова, ректор СГИК, доктор культурологии, кандидат филологических наук

Светлана Геннадиевна Малышева, профессор Академии строительства и архитектуры (АСА), архитектор, градозащитник.

Елена Закировна Яшина, Председатель Гильдии по связям с общественностью » ТПП Самарской области», директор Центра корпоративного развития СГЭУ, Центр делового обучения Persona Z.

Герман Николаевич Дьяконов, специалист по теории информации

Уважаемые коллеги, приглашаем вас на «круглый стол»!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

8(846)332-68–39; 8(846) 332-02-72.