Выставка «Рождествено в красках осени»

Уважаемые коллеги!

В Самаре, в Доме журналиста, 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени».

Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское отделение Союза художников России.

Место проведения: Дом журналиста (Самарская,179). Начало: 14:00

Вниманию зрителей представлены работы, написанные на Фестивале-пленэре «Рождествено в красках осени», проходившем в октябре прошлого года в селе Рождествено (инициатор фестиваля – А.Е. Хинштейн, депутат Государственной Думы Российской Федерации).

На церемонию открытия приглашены самарские художники, участники фестиваля-пленэра «Рождествено в красках осени», депутат Государственной Думы Самарской области Александр Евсеевич Хинштейн, Глава Волжского района Евгений Александрович Макридин. На открытии выставки можно будет также встретиться с сотрудниками историко-краеведческого музея.

Авторы представленных работ – самарские художники: И. П. Доний, С. Г. Цедилов, Д. Ю. Мантров, Н. В. Какошкина, А. В. Мишагин, С. Г. Кузина, Н. Г. Кикин – профессионалы высокого уровня, постоянные участники межрегиональных, всероссийских и международных проектов. За семь дней работы фестиваля-пленэра ими было создано более 90 картин, отображающих красоты села Рождествено, его окрестностей, а также его исторических и памятных мест.

Посетить выставку можно с 01 по 27 февраля 2023 года ( с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскр.). Вход свободный.

СПРАВКА:

С 2020 года фестивали-пленэры проводятся совместно с Самарским отделением Союза художников России. Самые известные самарские художники во главе с председателем Самарского отделения Д. Ю. Мантровым делятся своим творчеством с жителями волжских сел и поселков, создавая неповторимые художественные шедевры, позволяющие по-новому взглянуть на привычные пейзажи. В ходе фестиваля-пленэра художниками были проведены ряд творческих встреч, мастер-классов с учащимися образовательных учреждений села Рождествено, его жителями.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

8(846)332-68–39; 8(846) 332-02-72.

spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru