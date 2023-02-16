Круглый стол: Какова роль образа Мужчины, Героя и Отца в современной культуре?

17 февраля в Доме журналиста состоится круглый стол на тему: «Тест на маскулинность: какова роль образа Мужчины, Героя и Отца в современной культуре».

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Начало: в 12.00 .

Предварительные вопросы к обсуждению:

Социологи отмечают, что за как минимум за последние десятилетия в нашей культуре произошел кризис маскулинности. С чем, на ваш взгляд, связана дегероизация мужского образа в общественном сознании?

Какое влияние образ отца, наставника и человека, с которого хочется брать пример, оказывает на детей, на молодые поколения? Чем чревато отсутствие такого актуального образа для общества?

Почему произошла значительная феминизация гуманитарных профессий – в сфере культуры, в сфере образования, науки, в сфере искусства? И как это сказывается на общественном сознании?

Какие инициативы и насколько успешно помогают искать выход из кризиса маскулинности? Можно ли сформулировать желаемый образ Мужественности в современном социуме?

Участники дискуссии:

— Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарской организации Союза журналистов России

— Леонид Генрихович Ваксин, журналист, историк, педагог, зав. лабораторией НТЛ ПГУТИ, старший преподаватель кафедры РСО

— Дмитрий Владимирович Оводенко, председатель президиума Самарского регионального отделения Федерации управленческой борьбы. Выпускник «Президентской программы», программ «бизнес-тренер», MBA, ЕMBA, магистр психологии.

— Константин Юрьевич Доладов, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, кандидат экономических наук, бизнесмен

— Дмитрий Владимирович Вырыпаев, руководитель центра культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки.

АККРЕДИТАЦИЯ: по эл. почте dj179@mail.ru или по телефону 8(902)372-91-55 (указать Ф.И.О., СМИ, тел. контакта, электронный адрес).