В Самаре планируют разместить два памятника: журналистам и строителям

15 февраля состоялась встреча участников инициативной группы по установлению двух памятников — строителям и журналистам. Организовал встречу с представителями власти и общественных организаций для обсуждения установки в Самаре двух новых скульптурных композиций руководитель ГК «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин.

На мероприятии присутствовали глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель лбщественного совета министерства культуры Самарской области Ирина Цветкова, соучредитель ООО «Самараспортстрой» Тахир Аюпов и председатель совета директоров ООО «Самарский Регион Ньюс», советник по информационной политике Самарской епархии Русской православной церкви Олег Лукьянов.

Инициатором размещения объектов монументального искусства выступает заслуженный строитель РФ Вазых Мухаметшин при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России. «Идея пришла из соседнего региона — Татарстана, где в 2021 году в Нурлате состоялось открытие первого в республике памятника, посвященного журналистам. Я оказал им финансовую помощь в установлении стелы. После этого решили реализовать подобный проект в Самаре и установить еще памятник и строителям», — рассказывает Мухаметшин.

В ходе обсуждения определили место размещения стелы, посвященной журналистам. Ее планируют установить в Струковском саду, где заложен камень с капсулой времени Союза журналистов. «Мы в этом парке более 20 лет проводим фестиваль прессы, негласно считается, что Струковский — это сад журналистов. Думаем, это подходящее место для скульптурной композиции», — комментирует Ирина Цветкова.

По материалам издания «Самарское обозрение»