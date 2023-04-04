Подведены итоги XIV городского конкурса «Тольятти – город молодых»

В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялась торжественная церемония награждения победителей XIV городского конкурса «Тольятти – город молодых». В этом году его участниками стали более 50 молодых авторов.

Основная задача конкурса – создание условий для выявления творческого потенциала молодёжи Тольятти и региона в области журналистики, поэтому для многих участников конкурс становится первым шагом к будущей профессии.

Конкурс, организаторами которого являются ТГУ, администрация г.о. Тольятти и Дума г.о. Тольятти, проходит при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России.

– «Тольятти – город молодых» заслуживает особого внимания. – Отмечает Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России. – Этот проект раскрывает новые таланты и способствует личностному росту конкурсантов. Молодые авторы делятся своим видением на решение тех или иных социальных вопросов. Хочется поблагодарить наших коллеги – сотрудников ТГУ, членов первичной организации ТГУ Самарского областного отделения Союза журналистов, в частности Наталью Степановну Ярыгину, а также Молодежный медиахолдинг »Есть talk!» за то, что проводят большую организационную работу. Здесь работают настоящие энтузиасты и наставники в самом широком смысле.

– Перед вами открыты все двери, потому что вы живёте в уникальном регионе с великой историей, богатыми природными ресурсами, выдающимися людьми. Вы поколение талантливых, ярких, дерзких молодых людей. Мы связываем с вами лучшие надежды и верим в наше благополучное будущее. Не исключаю, что через несколько лет кто-то из вас переступит порог самой крупной медиакомпании региона и вольётся в наш большой и дружный коллектив, – обратилась к участникам конкурса Елена Крылова, директор ГТРК «Самара», председатель комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.

В состав жюри конкурса вошли преподаватели кафедры «Журналистика и социология» ТГУ, сотрудники молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» и представители городских СМИ, которые оценили 74 конкурсные работы 53 авторов. Были выбраны победители в семи номинациях и обладатель Гран-при.

В номинации «Свершилось» победу одержал Александр Самсонов из Центра школьной прессы «ЗЕБРА» (Самара). Он подготовил видеосюжет «Мотоспорт».

– С каждым годом профессионализм участников растёт. Очень интересно, что при подготовке текстовых и видеоработ у авторов всегда свежий взгляд на какие-то, казалось бы, типичные вещи. Возможно, это связано с тем, что участники молоды, у них нет такого количества границ, которые человек накапливает с опытом, – сказал Константин Сурков, главный редактор газеты «Площадь СВОБОДЫ» и информационного портала «НЕСЛУХИ.РФ», член жюри конкурса.

В номинации «Культурное наследие города» победил Кирилл Штапаков, студент кафедры «История и философия» ТГУ и журналист Молодёжного медиа Самарской области «К.В.А-медиа Тольятти». Он подготовил телевизионный материал «VII неделя итальянской кухни». За победу аналитическое агентство «АВТОСТАТ» вручило автору планшетный компьютер. Дополнительный приз в этой номинации получила ученица тольяттинской школы № 21 Вероника Смагина за публикацию «Человек и город» о Пальмиро Тольятти. Ведущий специалист управления международных и межнациональных связей администрации г. о. Тольятти Екатерина Ярославцева подарила ей настольный браузер с видами города.

Лучшей в номинации «Требует решения» была признана работа Артёма Шацкого, ученика Православной классической гимназии. Члены жюри отметили его работу с элементами аналитики «За зелёное будущее!» на тему экологии.

– Мы живём в удивительном городе, на великой реке Волге, в окружении Жигулёвских гор. Безусловно, большое количество промышленных предприятий вносят свой вклад в экологию города, реализуют массу мероприятий, направленных на экологическое равновесие, на создание комфортных и приятных условий для гостей и жителей города. Работа, которая была создана Артёмом, нацелена на привлечение внимания к продуктивному и ответственному подходу к сохранению экологии, к тому, что мы с вами можем делать вместе каждый день! Это и раздельный сбор мусора, и ответственное потребление энергоресурсов. Это то, что действительно может принести пользу и сделать мир лучше, – сказал Дмитрий Шевелёв, руководитель индустриального парка «Тольяттикаучук». Подарком Артёму стали стильный рюкзак и зарядная станция с фирменной символикой ООО «Тольяттикаучук».

В номинации «Прогулка по городу» победу одержал Сергей Гаврилов, ученик Детского технопарка «Кванториум-63 регион» из Самары. Представитель компании ООО «Экспресс Логистика» вручил ему жёсткий диск на два терабайта.

– Я очень рад, что стал победителем в этой номинации. Долгое время готовился, исправлял свою работу. Также большую помощь в подготовке оказала моя преподавательница. В своём материале я рассказал о площади Куйбышева и о памятнике, который находится рядом с оперным театром. Я с малых лет посещаю эту площадь. Меня в принципе очень интересует старая часть города. Она обладает какой-то особой атмосферой, притягивает, – рассказал Сергей Гаврилов.

Лучшей работой в номинации «Будет толк!» стал видеосюжет Алины Хафизовой, ученицы тольяттинской школы № 1. В качестве приза главный редактор телевизионной редакции молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» член жюри конкурса Ирина Евдокимова вручила победительнице набор имиджевой продукции от университета.

– В своей работе я рассказала о профессии технолога-эстетиста – человека, который занимается эстетизацией внешности другого человека. Я безумно рада своей победе, не рассчитывала, что одна из моих работ будет так высоко оценена, – поделилась впечатлениями Алина Хафизова.

Победителем в номинации «Наш человек» стала Амина Айзятова, ученица тольяттинской школы № 94. В подарок заместитель председателя Думы г. о. Тольятти Юрий Сачков вручил ей благодарственное письмо и планшетный компьютер.

– С каждым годом становится всё больше уникальных творческих работ. 14 лет назад это были крупицы, а теперь это немалое количество разноплановых материалов, – отметил Юрий Сачков.

В номинации «Мой любимый педагог и наставник» отметили сразу две работы, набравшие равное количество баллов. Материалы участников были подготовлены для разных видов СМИ. За интервью на спортивную тему для сетевой платформы ученик тольяттинской школы № 94 Дмитрий Орлов получил поздравительный адрес от главы администрации г. о. Тольятти Николая Ренца и планшетный компьютер.

– В конкурсе участвую не первый год, потому что я живу в этом городе, а ТГУ является ведущим университетом. Я хочу поступить сюда и считаю, чтобы подготовить себя к обучению, нужно набивать руку, – сказал Дмитрий Орлов.

За телевизионную работу, победившую в этой же номинации, жюри отметило учеников медиагруппы «Центр Притяжения» из тольяттинской школы № 93. Еве Сергейко, Кристине Гунько, Александре Евсеевой, Анастасии Евсеевой и Егору Мурзину подарили световые лампы для фото- и видеосъёмки от телекоммуникационного холдинга Тольятти «ЛАДА-МЕДИА».

– Мы с огромным удовольствием отсмотрели большое количество работ, от маленьких роликов до документальных фильмов. Абсолютно все авторы подошли к съёмкам с душой. У журналистов горят глаза, и это очень хорошо прослеживается в каждой из работ. Ребята креативно сделали свои конкурсные материалы. Работы, безусловно, меняются. Качество работ растёт, они становятся более интересными и сложными в монтаже, – поделилась впечатлениями Яна Левина, главный редактор телеканала «ТОЛЬЯТТИ 24».

Обладателем Гран-при в этом году стал Никита Ерофеев – ученик Школы молодого журналиста ДДЮТ города Тольятти. Победитель подготовил материал «На грани реальности и вымысла. Как проходила уличная программа AnimationZone – 2022», который размещён на сайте молодёжного медиахолдинга «Есть talk!». В качестве приза участник получил от АО «Куйбышевазот» подарочную карту в магазин электроники номиналом 20 000 рублей.

Всем участникам вручили дипломы и подарки с логотипом университета, педагогам, которые помогали готовить конкурсные работы, – благодарственные письма и подарки от вуза.

– Для города, несомненно, важно то, что делают молодые. Они пишут о людях и событиях города, поднимают проблему, предлагают решение, а не просто констатируют факт. Этот конкурс каждый год собирает нас вместе. Сегодня я видела своих бывших учеников, которым когда-то преподавала, радовалась их успехам, а также тому, что география конкурса расширяется. У участников горели глаза и это прекрасно! – рассказала председатель оргкомитета конкурса «Тольятти – город молодых» Наталья Ярыгина.

Информационные партнёры: молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ, медиахолдинг «ЛАДА-МЕДИА»; Самарское областное отеделние Союза журналистов России, газеты «Площадь СВОБОДЫ», «Вольный город», «Понедельник»; журнал «Город. Планета Тольятти»; радиостанции «Авторадио», «Август»; информационный сервер Тольятти-Новости (TLTnews.ru); интернет-издание «НЕСЛУХИ.РФ».