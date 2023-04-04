Подключайся к онлайн-лекторию «Добрых новостей»!

5 апреля в 15:00 в Самаре по адресу ул. Антонова-Овсеенко 24 на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета состоится совместный тематический онлайн-лекторий, направленный на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе со школьными СМИ и по формированию медиа-центров.

Спикерами этого дня станут руководитель управления по взаимодействию с социальными сетями департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Сергей Кассиров и старший специалист по работе в социальных сетях, руководитель направления «Продвижение» Центра управления регионом Надежда Симонова.

Подключиться к онлайн-лекторию можно по ссылке https://vk.com/sjrs63?z=video-211638758_456239100%2Fdb57c2c115036d368a%2Fpl_wall_-211638758