В Москве подвели итоги конкурса «Экономическое возрождение России»

В Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в рамках XIV Всероссийского форума деловых СМИ состоялось награждение победителей XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2022 года. Организторами Форума являются Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и медиагруппой «Россия сегодня».
Участие в конкурсе приняли журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.
В рейтинг лучших вошло Самарское губернское телевидение, представившее на конкурс цикл программ «Достояние губернии», в которых рассказывается о деятельности предпринимателей Самарской области, их достижениях и смелых решениях.
Конкурс был проведен в 75 торгово-промышленных палатах страны, которые представили на федеральный этап 415 заявок из разных городов и муниципальных образований, включая самые отдаленные поселения нашей страны.
- Нам приятно видеть активность СМИ при проведении нашего конкурса, внушительное количество заявок и высокое качество присланных материалов, которые говорят о боевом настрое журналистов и предпринимателей, о которых пишут СМИ», — подчеркнул вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Он отметил, что ТПП РФ рассматривают СМИ как важнейшего союзника и партнера в решении актуальных задач, стоящих перед экономикой страны и отечественными предпринимателями. Деловому сообществу необходима профессиональная поддержка журналистов, объективно освещающих проблемы и задачи развития государства.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что у российской журналистики много направлений, а деловые СМИ — одно из важнейших. Они вносят большой вклад в формирование у своих читателей, зрителей и слушателей понимание устойчивого социально-экономического развития страны.
Жюри XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по результатам рассмотрения представленных по итогам 2022 года на конкурс материалов приняло решение: За активное участие в освещении проблем экономического развития России и поддержку отечественного предпринимательства объявить победителями XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2022 года и наградить дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России и ценными призами следующих победителей в номинациях:
Лучшие федеральные средства массовой информации:
- телеканал «Общественное телевидение России», генеральный директор Игнатенко Виталий Никитич г. Москва;
- сайт финансово-экономической информации «ПРАЙМ» (1prime.ru), главный редактор Карнова Наталья Николаевна, г. Москва.
Лучшие региональные средства массовой информации:
- газета «Белгородская Правда», главный редактор Морозова Анна Николаевна, г. Белгород;
- газета «Первый номер», главный редактор Горяйнова Наталья Владимировна, г. Липецк;
- газета «Сельская новь», главный редактор Уланова Людмила Владимировна, п. Балахта, Красноярский край;
- «Самарское губернское телевидение (канал «Губерния»), главный редактор Кобыльсков Александр Сергеевич, г. Самара;
- Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон», руководитель Каргинова Ирина Валерьевна, г. Владикавказ;
- «Радио России. Орёл» ГТРК «Орёл», директор Куревин Николай Геннадьевич, г. Орел;
- информационное агентство «Татар-Информ», главный редактор Билалов Ринат Вагизович, г. Казань;
- интернет-издание «DP.RU» газеты «Деловой Петербург», главный редактор Павловский Игорь Анатольевич, г. Санкт-Петербург.
Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, теле- и радиопередачи:
- Гайва Евгений Владимирович, редактор отдела экономики и социальных проблем ФГБУ «Редакция «Российской газеты», г. Москва;
- Родионова Светлана Петровна, автор еженедельной газеты «Мордовия», г. Саранск;
- Бородина Марина Николаевна, корреспондент газеты «Северянка», г. Данилов, Ярославская область;
- Седов Алексей Николаевич, режиссёр ГАУ ПО медиахолдинга «Экспресс», г. Пенза;
- Комиссарова Ксения Алексеевна, главный редактор телеканала TV BRICS, г. Москва;
- Хлюпина Елена Ильинична, главный редактор радиостанции «Комета», г. Чехов, МО;
- Переверзев Александр Сергеевич, редактор РИА «Федерал Пресс» в Пермском крае, г, Пермь;
- Коданина Анна Львовна, главный редактор сетевого СМИ «Флагман-ньюс», г. Нижний Новгород;
Лучшие отраслевые СМИ:
- газета «Строительная газета», главный редактор Щавелев Сергей Леонидович, г. Москва.
Специальная номинация ПАО «ФосАгро» «За освещение работы российского АПК»:
- Абрамова Галина Михайловна, главный редактор газеты «Вестник района», с. Половинное, Курганская область.
Лучший бизнес-блог:
- Сошников Алексей Владимирович, врач-стоматолог, г. Курск.
Лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе по СМИ в системе ТПП
- Стукало Надежда Викторовна, руководитель департамента по организационной работе и коммуникациям ТПП Ставропольского края, г. Ставрополь.
Лучшие СМИ в системе ТПП РФ:
- газета «Волхонка. Бизнес» Ногинской ТПП, главный редактор Лежнева Татьяна Владимировна, г. Ногинск.
Наградить дипломами Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России за вклад в развитие деловой журналистики в регионе:
- сетевое издание «ФармМедПром», главный редактор Собченко Ольга Вячеславовна;
- Рычков Алексей Викторович, корреспондент регионального информационного агентства Московской области, г. Щелково, МО;
- телеканал «Большая Азия», генеральный директор Лебедев Александр Алексеевич, г. Москва.
За активное участие в организации конкурса наградить дипломами Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России следующие палаты:
- Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»;
- Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».