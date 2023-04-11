В Москве подвели итоги конкурса «Экономическое возрождение России»

В Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в рамках XIV Всероссийского форума деловых СМИ состоялось награждение победителей XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2022 года. Организторами Форума являются Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и медиагруппой «Россия сегодня».

Участие в конкурсе приняли журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

В рейтинг лучших вошло Самарское губернское телевидение, представившее на конкурс цикл программ «Достояние губернии», в которых рассказывается о деятельности предпринимателей Самарской области, их достижениях и смелых решениях.

Конкурс был проведен в 75 торгово-промышленных палатах страны, которые представили на федеральный этап 415 заявок из разных городов и муниципальных образований, включая самые отдаленные поселения нашей страны.

- Нам приятно видеть активность СМИ при проведении нашего конкурса, внушительное количество заявок и высокое качество присланных материалов, которые говорят о боевом настрое журналистов и предпринимателей, о которых пишут СМИ», — подчеркнул вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Он отметил, что ТПП РФ рассматривают СМИ как важнейшего союзника и партнера в решении актуальных задач, стоящих перед экономикой страны и отечественными предпринимателями. Деловому сообществу необходима профессиональная поддержка журналистов, объективно освещающих проблемы и задачи развития государства.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что у российской журналистики много направлений, а деловые СМИ — одно из важнейших. Они вносят большой вклад в формирование у своих читателей, зрителей и слушателей понимание устойчивого социально-экономического развития страны.

Жюри XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по результатам рассмотрения представленных по итогам 2022 года на конкурс материалов приняло решение: За активное участие в освещении проблем экономического развития России и поддержку отечественного предпринимательства объявить победителями XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2022 года и наградить дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России и ценными призами следующих победителей в номинациях:

Лучшие федеральные средства массовой информации:

телеканал «Общественное телевидение России», генеральный директор Игнатенко Виталий Никитич г. Москва;

сайт финансово-экономической информации «ПРАЙМ» (1prime.ru), главный редактор Карнова Наталья Николаевна, г. Москва.

Лучшие региональные средства массовой информации:

газета «Белгородская Правда», главный редактор Морозова Анна Николаевна, г. Белгород;

газета «Первый номер», главный редактор Горяйнова Наталья Владимировна, г. Липецк;

газета «Сельская новь», главный редактор Уланова Людмила Владимировна, п. Балахта, Красноярский край;

«Самарское губернское телевидение (канал «Губерния»), главный редактор Кобыльсков Александр Сергеевич, г. Самара;

Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон», руководитель Каргинова Ирина Валерьевна, г. Владикавказ;

«Радио России. Орёл» ГТРК «Орёл», директор Куревин Николай Геннадьевич, г. Орел;

информационное агентство «Татар-Информ», главный редактор Билалов Ринат Вагизович, г. Казань;

интернет-издание «DP.RU» газеты «Деловой Петербург», главный редактор Павловский Игорь Анатольевич, г. Санкт-Петербург.

Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, теле- и радиопередачи:

Гайва Евгений Владимирович, редактор отдела экономики и социальных проблем ФГБУ «Редакция «Российской газеты», г. Москва;

Родионова Светлана Петровна, автор еженедельной газеты «Мордовия», г. Саранск;

Бородина Марина Николаевна, корреспондент газеты «Северянка», г. Данилов, Ярославская область;

Седов Алексей Николаевич, режиссёр ГАУ ПО медиахолдинга «Экспресс», г. Пенза;

Комиссарова Ксения Алексеевна, главный редактор телеканала TV BRICS, г. Москва;

Хлюпина Елена Ильинична, главный редактор радиостанции «Комета», г. Чехов, МО;

Переверзев Александр Сергеевич, редактор РИА «Федерал Пресс» в Пермском крае, г, Пермь;

Коданина Анна Львовна, главный редактор сетевого СМИ «Флагман-ньюс», г. Нижний Новгород;

Лучшие отраслевые СМИ:

газета «Строительная газета», главный редактор Щавелев Сергей Леонидович, г. Москва.

Специальная номинация ПАО «ФосАгро» «За освещение работы российского АПК»:

Абрамова Галина Михайловна, главный редактор газеты «Вестник района», с. Половинное, Курганская область.

Лучший бизнес-блог:

Сошников Алексей Владимирович, врач-стоматолог, г. Курск.

Лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе по СМИ в системе ТПП

Стукало Надежда Викторовна, руководитель департамента по организационной работе и коммуникациям ТПП Ставропольского края, г. Ставрополь.

Лучшие СМИ в системе ТПП РФ:

газета «Волхонка. Бизнес» Ногинской ТПП, главный редактор Лежнева Татьяна Владимировна, г. Ногинск.

Наградить дипломами Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России за вклад в развитие деловой журналистики в регионе:

сетевое издание «ФармМедПром», главный редактор Собченко Ольга Вячеславовна;

Рычков Алексей Викторович, корреспондент регионального информационного агентства Московской области, г. Щелково, МО;

телеканал «Большая Азия», генеральный директор Лебедев Александр Алексеевич, г. Москва.

За активное участие в организации конкурса наградить дипломами Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России следующие палаты: